رایزنی وزیر خارجه اوکراین با مقامات آمریکایی و اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزتری آناتولی، «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین امروز سه‌شنبه با مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و دیپلمات‌های ارشد اروپایی تماس تلفنی برقرار کرد تا در مورد تضمین‌های امنیتی برای کی یف گفتگو کنند.

وزیر امور خارجه اوکراین آمادگی کشورش را برای برگزاری نشست صلح سه‌جانبه ای در سطح سران با مشارکت آمریکا و مسکو تأیید کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه اوکراین، «آندری سیبیها» ادعا کرد: من در یک گفتگوی تلفنی مهم که به مسیر صلح و تضمین‌های امنیتی برای اوکراین اختصاص داشت و توسط مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده، به همراه متحدان اروپایی ما سازماندهی شده بود، شرکت کردم.

این مذاکرات شامل الینا والتونن وزیر امور خارجه فنلاند، ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه، یوهانس وادفول وزیر امور خارجه آلمان، آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا، رادوسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان، دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود.