میلاد تقوی: جوانان والیبال ایران رکورد زدند/ تذکر اسبقیان برادرانه بود

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی پس از قهرمانی تیم والیبال زیر ۲۱ سال ایران در مسابقات جهانی اظهار داشت: این قهرمانی را به صاحبان اصلی والیبال، یعنی مردم، جوانان و مربیان تبریک می‌گویم. رضا مومنی‌مقدم با کسب این پیروزی و قهرمانی، یک رکورد خارق‌العاده به ثبت رساند و باید از تمامی افرادی که در برگزاری تمرینات و آماده‌سازی تیم نقش داشتند، تشکر کنم.

او ادامه داد: ما اولین کشوری هستیم که برای سه دوره متوالی موفق به کسب عنوان قهرمانی در مسابقات جهانی جوانان شده‌ایم و این موفقیت‌ها شانسی نیست. بازیکنان و کادر فنی بسیار زحمت کشیده‌اند و افراد زیادی به تیم‌های پایه کمک می‌کنند. باید تیم جوانان را به تیم بزرگسالان متصل کنیم، اما در تیم بزرگسالان سال‌ها از بازیکنان ثابت استفاده شده است. مشتاقان والیبال باید به ما اجازه دهند تا هر نسل جدید وارد والیبال بزرگسالان شود و با شناختی که از پیاتزا دارم، مطمئناً برای المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس از بازیکنان جوان استفاده خواهد شد.

تقوی همچنین خاطرنشان کرد: بحث کمپ زدن برای تیم‌های پایه جزو موضوعات داغ والیبال است و ما در تلاش هستیم تا بهترین شرایط و اتفاقات ممکن را برای والیبال رقم بزنیم.

رئیس فدراسیون والیبال، درباره قهرمانی تیم ملی و حمایت‌ها از والیبال اظهار داشت: ملی‌پوشان نشان دادند که همچنان سرباز ملت هستند و این مقام را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم. پس از قهرمانی تیم ملی با دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، گفتگو کردم و او نگاه پدرانه‌ای به والیبال دارند.

او افزود: منطقی است که در عرصه‌های مدیریتی کارهایی انجام دهیم که ممکن است به بازیکنان منتقل نشود و بازیکنان تنها کمبودها و کاستی‌ها را ببینند. باید نکته مثبت را دید؛ کاپیتان تیم ملی به بازیکنان و تیم خود تعصب دارد و شخص رئیس‌جمهور در تأمین حامی مالی بسیار به ما کمک کرد. همچنین اسبقیان و دنیامالی نقش مؤثری داشتند.

تقوی در رابطه با لغو مجمع عمومی فدراسیون والیبال به درخواست سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش توضیح داد: اسبقیان به من تذکر برادرانه داد که درست هم بود. والیبال نیاز به آرامش دارد و امیدوارم همه از تیم ملی و والیبال حمایت کنند.