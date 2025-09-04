دختران تکواندو ناشنوا به چهارمین اردوی المپیکی فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، طبق برنامه ریزی صورت گرفته توسط محبوبه محمدنژاد و بنفشه نصرتی، سرمربی و مربی تیم ملی تکواندو دختران ناشنوا (کیوروگی)، چهارمین اردوی آماده سازی این تیم برای اعزام به بازی‌های المپیک ناشنوایان از روز جمعه (۱۴ شهریور) آغاز شده و تا ۲۷ شهریور در کمپ‌های تیم‌های ملی فدراسیون ادامه خواهد داشت.

محدثه غلامی (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانی (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یاری (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازی (وزن ۶۸+ کیلوگرم) که ترکیب تیم ملی تکواندو دختران را در بازی‌های المپیک تشکیل می‌دهند، در این اردو حضور خواهند داشت. این ورزشکاران امروز (پنجشنبه ۱۳ شهریور) وارد اردو می‌شوند تا از روز جمعه تمرینات شأن را آغاز کنند.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.