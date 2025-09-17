به گزارش خبرنگار مهر، محسن صادقی قبل از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان گفت: تقارن بازگشایی مدارس با سالگرد هفته دفاع مقدس بر اهمیت این دو رویداد تأثیرگذار در نظام جمهوری افزوده است.

وی با بیان اینکه بازگشایی مدارس طیف گسترده‌ای از تکالیف را بر دوش دستگاه‌ها و نهادها گذاشته است، عنوان کرد: عبور و مرور و بحث‌های ترافیکی، توسعه عدالت آموزشی، شاداب سازی محیط آموزشی، سرویس‌های مدارس، ساماندهی معلمان و سایر موارد از جمله این وظایف است.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: همچنین تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس، ضرورت تبیین روایتگری این دفاع، رشادت‌های رزمندگان و خباثت دشمنان برای نسل سوم انقلاب که نیاز به بازخوانی ۸ سال رفاع مقدس دارند را برجسته ساخته است.

وی با اشاره به اینکه ایران در جنگ تحمیلی با ۳۶ کشور و دو ابرقدرت درگیر بود، ابراز کرد: آگاهی از این مسائل در تاب‌آوری اجتماعی و آشنایی نسل جدید در تهدیدات پیش رو تأثیرگذار است.

صادقی با بیان اینکه این رخداد مهم در شرایطی است که دشمن با سرمایه گذاری سنگین امپراتوری رسانه و با ترویج ناآرامی قصد ایجاد بی‌ثباتی در کشور را دارد، تصریح کرد: این فضا نیازمند مدیریت است تا تهدیدات را خنثی کند.

وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های کمی و کیفی مدرسه‌محور نیازمند برنامه‌ریزی در هفت حوزه تاثیرگذار است، خاطرنشان کرد: اولین بخش به معلمان بازمی‌گردد؛ چراکه معلمان در صدر گروه‌های مرجع و تأثیر گذار سرمایه‌های اجتماعی قرار دارند و حضور معلم شاداب، با روحیه و باانگیزه در مدارس با اهمیت است.

استاندار زنجان با بیان اینکه ارتباط اولیا با روند تحصیل فرزندان می‌تواند خلاها را جبران کند، ادامه داد: همچنین علاوه بر ایجاد نشاط آموزشی در محیط مدرسه، باید روش‌های آموزشی مدرن نیز به‌کارگیری شود.

وی با تأکید بر هماهنگی بین بخشی آموزش و پرورش با دستگاه‌هایی همچون شهرداری، نیروی انتظامی و بهزیستی یادآور شد: در بحث مدیریت ساختاری، دستگاه‌ها و در بخش مدیریت افکار عمومی، رسانه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.

صادقی تقویت محتوای آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مهارتی در فضای تحصیلی را مهم خواند و گفت: حوزه‌هایی که در معرفت دینی فعال هستند وظایف سنگینی برای تببین مفاهیم دینی برای نسل سوم برعهده دارند.

وی ضمن تأکید بر توسعه عدالت آموزشی، عنوان کرد: ۳۲ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می‌کنند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تثبیت جمعیت و در برخی موارد مهاجرت معکوس به روستا داشتیم و از این جهت تقویت زیرساخت‌های اموزشی در این مناطق با اهمیت است.