سردار معروفی: اجلاسیه شهدای سمنان ادامه راه شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از روند برپایی اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان و در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان استان بیان کرد: برگزاری این اجلاسیه‌ها تداوم راه شهدا است.

وی با اشاره به روند خوب برگزاری اجلاسیه شهدای استان سمنان افزود: تلاش‌های صورت گرفته در راستای تبیین نقش رزمندگان ایران اسلامی در دفاع مقدس و به خصوص شهدا ارزشمند است.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه تداوم این نوع اجلاسیه ها و یادواره‌ها در سراسر کشور کمک به ادامه دادن راه شهدا است گفت: این اجلاسیه ها جریانساز هستند و می‌توانند شهدا را به نسل جوان معرفی کنند.

معروفی با اشاره به هماهنگی و هم افزایی خوب مردم و مسئولان استان سمنان در برگزاری اجلاسیه شهدا گفت: حضور در میدان‌ها ویژگی مردم همیشه در صحنه این استان است.

وی با قدردانی از نقش مردم در برگزاری کنگره بزرگ شهدای استان سمنان افزود: این وحدت بین مردم و مسئول در استان را باید قدر شمرد و در راستای ترویج فرهنگ ایثار از آن بهره گرفت.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین کشور همچنین گفت: یکی از ویژگی‌های کامپیوتری بزرگ شهدای استان سمنان تنوع برنامه‌ها به خصوص برای کودکان نوجوانان و جوانان است که آن را جذاب می‌کند

کنگره بزرگداشت سرداران و ۳۰۰۰ شهید استان سمنان امشب به مدت یک هفته ر مصلی امیرالمومنین علیه السلام سمنان کار خود را آغاز می‌کند