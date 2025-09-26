استقلال با ساپینتو همچنان نمی برد؛ پنجمین تساوی شمس آذر در لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال شمس آذر و استقلال در هفته پنجم لیگ برتر شامگاه جمعه ۴ مهر و از ساعت ۱۹ با قضاوت وحید کاظمی به مصاف هم رفتند که این بازی با تساوی یک به یک خاتمه یافت. مهران احمدی برای استقلال و صائب محبی برای شمس آذر در این بازی گلزنی کردند.

ترکیب شمس آذر:

علیرضا جعفرپور، محمد نژاد مهدی، صائب محبی، امیر محمد محکم کار (کارت زرد)، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، میلاد سورگی (کارت زرد) (۸۹- سینا معظمی تبار)، مهدی ممی زاده (۵۵- میثم فداکار)، فرزین معامله گری، مهرداد آقامحمدی (۵۵- حامد بحیرایی)، محمد جواد آزاده (۷۵- رضا محمدی فزونی)

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، ابوالفضل جلالی، سامان فلاح، روزبه چشمی (۷۸- محمدرضا آزادی)، صالح حردانی (کارت زرد)، دیدیه اندونگ، مهران احمدی (۸۴- محمدحسین اسلامی)، یاسر آسانی (۸۴- موسی جنپو)، منیر الحدادی (۷۸- امیرمحمد رزاقی نیا)، علیرضا کوشکی و داکنز نازون (۷۸- سعید سحرخیزان)

اشتباه عجیب چشمی در ابتدای بازی

در ابتدای بازی و در حالی که توپ در اختیار بازیکنان استقلال قرار داشت، اشتباه روزبه چشمی باعث شد تا توپ در اختیار مهرداد آقامحمدی قرار گیرد و او در مصافی تک به تک با آنتونیو آدان قرار گرفت اما با واکنش خوب این دروازه بان توپ راهی کرنر شد.

در حالی که انتظار می‌رفت تا استقلالی‌ها بتوانند موقعیت بیشتری روی دروازه شمس آذر ایجاد کنند، در دقیقه ۴ و روی ارسال توپ از سوی مهدی ممی زاده با ضربه سر فرزین معامله گری همراه شد و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت.

شانس با نازون یار نبود

بازیکنان استقلال در اولین موقعیت خود در دقیقه ۱۲ حمله‌ای را به سمت دروازه شمس آذر تدارک دیدند که روی پاس رو به جلو جلالی، منیر الحدادی صاحب توپ شد و با پاسی در عرض داکنز نازون را صاحب موقعیت کرد اما ضربه این بازیکن به تیرک دروازه شمس آذر برخورد کرد و در برگشت علیرضا جعفرپور توپ را در اختیار گرفت.

آدان باز هم مانع گلزنی شمس آذر شد

بازیکنان شمس آذر در نیمه اول بهتر از استقلالی‌ها بودند و در دقیقه ۲۷ محمدجواد آزاده صاحب توپ شد و با حرکت در عرض محوطه جریمه استقلال با پای چپ اقدام به شوت زنی کرد که با واکنش زیبای آدان توپ به کرنر رفت و گل نشد.

فرصت سوزی آسانی در موقعیت تک به تک با دروازه بان شمس آذر

منیر الحدادی که در بازی با شمس آذر توانسته عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد در دقیقه ۲۸ توپ را به گوشه راست و برای مهران احمدی پاس داد و این بازیکن هم با چشمانی باز در عمق، یاسر آسانی را صاحب توپ کرد که او تک به تک با علیرضا جعفرپور قرار گرفت اما ضربه او را این دروازه بان به خوبی مهار و دور کرد.

بازیکنان استقلال در دقیقه ۴۰ صاحب ضربه کرنر شدند که کوشکی توپ را به محوطه جریمه شمس آذر ارسال کرد که با ضربه سر سامان فلاح همراه شد اما توپ راهی به چارچوب دروازه جعفرپور نداشت و به بیرون رفت.

شروع نیمه دوم

با شروع نیمه دوم بازیکنان شمس آذر حمله‌ای را به سمت دروازه استقلال انجام دادند که امیرمحمد محکم کار با نفوذ به محوطه جریمه استقلال نقش بر زمین شد اما داور دستور به ادامه بازی و به بازیکن شمس آذر کارت زرد نشان داد.

موقعیت گلزنی استقلالی‌ها از دست رفت

شاگردان ساپینتو در اولین موقعیت خود در دقیقه ۴۸ و توسط یاسر آسانی از سمت راست حمله‌ای را تدارک دیدند که این بازیکن توپ را به محوطه جریمه شمس آذر ارسال کرد که با ضربه سر منیر الحدادی همراه شد اما جعفرپور توپ را مهار کرد و در ریباند بازیکن شمس آذر به سختی توپ را به کرنر فرستاد.

احمدی قفل دروازه شمس آذر را باز کرد

بازیکنان استقلال در یک کار تیمی توسط علیرضا کوشکی صاحب توپ شدند که این بازیکن با جا گذاشتن بازیکن مقابل خود توپ را به مهران احمدی رساند و این بازیکن با پای چپ و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که جعفرپور موفق به مهار آن نشد تا توپ وارد دروازه شود.

آدان باز هم در ثبت کلین شیت ناکام ماند

بازیکنان شمس آذر برای رسیدن به گل تساوی حملات خود را ادامه دادند و در دقیقه ۷۱ توپ ارسالی بازیکن این تیم با ضربه سر صائب محبی همراه شد که با واکنش آدان همراه شد و در ریباند توپ به پای جلالی برخورد کرد و با دیگر مقابل محبی قرار گرفت و او با ضربه خود موفق شد دروازه استقلال را باز کند تا حساب کار یک بر یک شود.

بازیکنان شمس آذر پس از به ثمر رساندن گل تساوی باز هم شانس گلزنی داشتند که در دقیقه ۷۷، فرزین معامله‌گری با حرکتی انفرادی از سمت راست وارد محوطه جریمه استقلال شد و یک ارسال بسیار خطرناک را به سمت دروازه ارسال کرد. توپ با عبور از مقابل صائب محبی با فاصله‌ای اندک و به شکل عجیبی از کنار دروازه استقلال به اوت رفت تا این فرصت ارزشمند برای گلزنی از دست برود.

با کسب این نتیجه و یک امتیاز به دست آمده برای هر دو تیم، استقلال ۶ و شمس آذر ۲ امتیازی شدند. این پنجمین تساوی متوالی شمس آذر در لیگ برتر بود.