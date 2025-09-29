مختاری از دور مسابقات پارادو و میدانی قهرمانی جهان حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند در حال برگزاری است و در سومین روز از این مسابقات، علیرضا مختاری ملی پوش کشورمان در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۳ به مصاف حریفان خود رفت که پرتاب‌های اول، دوم، چهارم و ششم این ورزشکار در زمان مسابقات خطا اعلام شد و ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان با رکورد ۸.۶۵ متر (پرتاب سوم) در جایگاه دوم ایستاد و نایب قهرمان شد، اما به دلیل اعتراضی که به دو پرتاب صحیح او صورت گرفت، همان پرتاب‌ها نیز خطا اعلام شد و مختاری از دور مسابقات حذف شد و از کسب مدال بازماند.

در ادامه رقابت‌ها فردا الهام صالحی در ماده پرتاب وزنه ساعت ۷:۱۰ صبح، پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب ساعت ۱۵، مهدی اولاد _ امیرحسین علیپور (ملی پوشان نابینایان و کم بینایان ) در ماده پرتاب وزنه ساعت ۱۵:۳۰، هاجر صفرزاده ( ملی پوش نابینایان و کم بینایان ) در مرحله مقدماتی ماده ۴۰۰ متر ساعت ۱۶:۳۰ به مصاف حریفان خود می روند.