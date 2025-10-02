به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ سید مصطفی حسینی در نشست با طلاب طرح امین شهرستان طرح امین را فرصتی طلایی برای انجام فعالیت‌های تربیتی در مدارس عنوان کرد و افزود: اجرای طرح‌هایی همچون زندگی با آیه‌ها باید جدی گرفته شود و برای طول سال تحصیلی، پویش‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی طراحی و اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند مسجد، مدرسه و محله، بیان کرد: باید زمینه حضور گسترده نوجوانان در مساجد فراهم شود و از اقدامات جزیره‌ای در کارهای فرهنگی پرهیز کنیم. هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌ها، شرط موفقیت فعالیت‌های تربیتی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعداد محدود طلاب طرح امین در مدارس، گفت: لازم است بسترهای لازم برای افزایش حضور طلاب در مدارس فراهم گردد و کارگروه‌های تخصصی در دبیرخانه مشترک حوزه و آموزش و پرورش فعال شوند تا موضوعات مختلف به‌صورت تخصصی بررسی و پیگیری شود.

در ادامه این نشست معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز با اشاره به نقش بنیادین حوزه و آموزش و پرورش در تاریخ تعلیم و تربیت کشور، اظهار کرد: خاستگاه اصلی آموزش و پرورش حوزه بوده است و ما تمام توان خود را برای فراهم‌سازی زمینه حضور طلاب طرح امین در مدارس استان به‌کار خواهیم گرفت.

قاسم‌علی قنبری با تأکید بر اهمیت دو موضوع قرآن و نماز در برنامه‌های مشترک حوزه و آموزش و پرورش افزود: جذب حداکثری دانش‌آموزان به این عرصه‌ها و حضور مؤثر طلاب در مدارس، از اولویت‌های اصلی ماست.