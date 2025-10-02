  1. استانها
  2. زنجان
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

حسینی: طرح امین فرصتی طلایی برای فعالیت‌های تربیتی در مدارس است

حسینی: طرح امین فرصتی طلایی برای فعالیت‌های تربیتی در مدارس است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: طرح امین فرصتی طلایی برای فعالیت‌های تربیتی در مدارس است که باید از این ظرفیت به خوبی بهره برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ سید مصطفی حسینی در نشست با طلاب طرح امین شهرستان طرح امین را فرصتی طلایی برای انجام فعالیت‌های تربیتی در مدارس عنوان کرد و افزود: اجرای طرح‌هایی همچون زندگی با آیه‌ها باید جدی گرفته شود و برای طول سال تحصیلی، پویش‌ها و برنامه‌های متنوع فرهنگی طراحی و اجرا شود.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند مسجد، مدرسه و محله، بیان کرد: باید زمینه حضور گسترده نوجوانان در مساجد فراهم شود و از اقدامات جزیره‌ای در کارهای فرهنگی پرهیز کنیم. هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌ها، شرط موفقیت فعالیت‌های تربیتی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از تعداد محدود طلاب طرح امین در مدارس، گفت: لازم است بسترهای لازم برای افزایش حضور طلاب در مدارس فراهم گردد و کارگروه‌های تخصصی در دبیرخانه مشترک حوزه و آموزش و پرورش فعال شوند تا موضوعات مختلف به‌صورت تخصصی بررسی و پیگیری شود.

در ادامه این نشست معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان نیز با اشاره به نقش بنیادین حوزه و آموزش و پرورش در تاریخ تعلیم و تربیت کشور، اظهار کرد: خاستگاه اصلی آموزش و پرورش حوزه بوده است و ما تمام توان خود را برای فراهم‌سازی زمینه حضور طلاب طرح امین در مدارس استان به‌کار خواهیم گرفت.

قاسم‌علی قنبری با تأکید بر اهمیت دو موضوع قرآن و نماز در برنامه‌های مشترک حوزه و آموزش و پرورش افزود: جذب حداکثری دانش‌آموزان به این عرصه‌ها و حضور مؤثر طلاب در مدارس، از اولویت‌های اصلی ماست.

کد خبر 6609247

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها