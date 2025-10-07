  1. ورزش
وزنه برداری قهرمانی جهان - نروژ

ایلیا صالحی‌پور در یک قدمی مدال برنز جهان ناکام ماند و ششم شد

ملی پوش وزنه برداری جوان ایران در دسته ۸۸ کیلوگرم با نمایشی قابل قبول به کار خود در رقابت های قهرمانی جهان پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان که به میزبانی «فورده» نروژ در جریان است، شامگاه امروز سه شنبه با رقابت ورزشکاران دسته ۸۸ کیلوگرم پیگیری شد و طی آن ایلیا صالحی پور ۱۹ ساله در کنار رقیبانش به روی تخته رفت.

صالحی پور برای انتخاب اول حرکت یک ضرب وزنه ۱۵۷ کیلوگرمی را انتخاب کرد اما موفق به مهار این وزنه نشد. او در دومین حرکت همین وزنه را مهار کرد و در حرکت سوم وزنه ۱۶۳ کیلوگرمی را بالای سر برد و سه چراغ سفید از داوران دریافت کرد.

صالحی پور در پایان رقابت های حرکت یک ضربه عنوان چهارم را به خود اختصاص داد. در این دسته «لوپز» کلمبیایی با مهار وزنه ۱۷۷ کیلوگرمی رکورد قهرمانی جهان را که در اختیار خودش بود یک کیلوگرم ارتقا داد و به مدال طلا رسید.

حرکت دو ضرب

در حرکت دو ضرب این دسته که ۶ نفر از وزنه برداران نتوانستند به موفقیتی برسند و «اوت» کردند و یک وزنه بردار هم مصدوم شد. ایلیا صالحی پور در حرکت اول دو ضرب خود وزنه ۱۹۳ کیلوگرمی را مهار کرد اما در حرکت دوم نتوانست وزنه ۲۰۲ کیلوگرم را مهار کند و سه چراغ قرمز گرفت. صالحی پور در حرکت سوم هم نتوانست همین وزنه را مهار کند و با سه چراغ قرمز به کار خود پایان داد و در جایگاه هشتم این حرکت ایستاد. ملی پوش جوان کشورمان در مجموع با ۳۵۶ کیلوگرم در رده ششم جای گرفت تا در اولین تجربه رقابت های بزرگسالان خود عملکرد قابل قبولی را برجای بگذارد.

در این دسته لوپز کلمبیایی با مجموع ۳۸۷ کیلوگرم عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و رکورد چهان را هم چهار کیلوگرم افزایش داد. وزنه بردار کره شمالی هم عنوان قهرمانی حرکت دو ضرب را به خود اختصاص داد و رکورد دنیا را شکست.

