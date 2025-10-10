شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر روسیه؛ بازهم پاشنه آشیل تیم قلعه نویی!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند، شامگاه امروز جمعه ۱۸ مهر در ورزشگاه ولگوگراد و در حضور ۴۲ هزار تماشاگر به مصاف تیم ملی روسیه رفت که این بازی با برتری ۲ بر یک میزبان به پایان رسید. امیرحسین حسین زاده(۵۰) برای ایران ، روبیف(۲۲) و باتراکوف(۷۰) برای روسیه گل زدند.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، حسین ابرقویی، رامین رضائیان(۷۰-دانیال اسماعیلی‌فر)، علی نعمتی، سعید عزت‌اللهی(۸۳-محمد قربانی)، امید نورافکن، سامان قدوس(۸۳-کسری طاهری)، محمد محبی، امیرحسین حسین‌زاده(۷۰-علیرضا جهانبخش) و مهدی طارمی.

زنده شدن خاطرات جام جهانی

روس ها که میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ بودند و تیم ملی فوتبال ایران هم یکی از تیم های شرکت کننده در آن بود، برای مراسم شروع این دیدار به روش دیدارهای جام جهانی اقدام کردند و پیراهن های دو کشور مساحت زمین را پر کرده بود و سرود ملی ایران و روسیه هم با شکوه خاصی در ورزشگاه پخش شد و مورد استقبال تماشاگران هم قرار گرفت.

شروع بهتر ایران

ملی پوشان ایران که برای این بازی ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را تشکیل داده بودند، شروع خوبی در این بازی داشتند و با در اختیار داشتن توپ موقعیت های کم رمقی را روی دروازه میزبان ایجاد کردند و برای دقایقی قرمزپوشان روسیه را در زمین خودشان نگه داشتند اما از این برتری نتوانستند برای تهدید جدی دروازه حریف استفاده کنند.

روسیه هم به بازی برگشت هم به گل

پس از ۱۰ دقیقه ابتدایی بازی که شاگردان امیر قلعه نویی میل تهاجمی بیشتری داشتند، این روس ها بودند که توپ و میدان را در اختیار گرفتند و برای دقایقی روی دروازه ایران فشار آوردند و در نهایت در دقیقه ۲۲ روی پاس در عمل زیبا و تک به تک شدن روبیف با بیرانوند به گل برتری دست پیدا کردند.

اشتباه بیرانوند و نجات دروازه ایران

چهار دقیقه بعد از این گل روس ها می توانستند به گل دوم هم دست پیدا کنند اما شجاغ خلیل زاده روی خط ایستاد و اشتباه بیرانوند را جبران کرد تا ایران گل دوم را دریافت نکند. در این صحنه بیرانوند خروج اشتباهی داشت و تا نزدیکی خط محوطه جریمه در جناح چپ دروازه اش بیرون رفت اما روس ها توپ را به مرکز محوطه جریمه فرستادند و ضربه مهاجم این تیم در آستانه ورود به دروازه توسط خلیل زاده برگشت داده شد.

بازگشت به موقع ایران

در شروع نیمه دوم ایران خیلی زود خودش را پیدا کرد و با گل دقیقه ۵۰ امیرحسین حسین زاده کار را به تساوی کشاند تا شرایط برای شاگردان امیر قلعه نویی در نیمه دوم بهتر شود. در این صحنه رامین رضائیان از جناح راست پاسی را به سامان قدوس واگذار کرد و او با چند قدم نفوذ داخل هجده قدم توپ را در عرض ارسال کرد که امیرحسین حسین زاده مقابل دروازه خالی حضور به موقعی داشت و گل تساوی را به ثمر رساند.

روسیه تیم برتر نیمه دوم

قرمزپوشان روسیه که در این دیدار اکثر زمان بازی را در اختیار داشتند در نیمه دوم تیم برتر بودند و پاس های پرتعدادی را به یکدیگر دادند و هر چند گل تساوی را دریافت کردند اما در چند صحنه روی دروازه ایران خطرساز شدند تا این که در دقیقه ۷۰ به گل برتری رسیدند. در این صحنه توپ ارسالی درون محوطه جریمه را شجاع خلیل زاده با سر برگردند اما پشت محوطه جریمه به باتراکف رسید و این بازیکن با شوتی دقیق دروازه بیرانوند را برای بار دوم باز کرد.

شرایط برای ایران بهتر شد

پس از دومین گلی که روس ها وارد دروازه بیرانوند کردند، امیر قلعه نویی تیمش را هجومی تر کرد و با به میدان فرستاد کسری طاهری و قربانی تلاش کرد نیروی جوانی را به تیم تزریق کند تا گل عقب مانده جبران شود. در دقیقه ۸۰ علیرضا جهانبخش که او در نیمه دوم به میدان آمده بود قصد داشت از جناح راست درون محوطه جریمه توپ را عرضی برای هم تیمی هایش ارسال کند که مدافع روسیه توپ را به کرنر فرستاد و موقعیت برای ایران از دست رفت.

شکست با وجود بهتر شدن

تیم ملی فوتبال ایران که جدی ترین محک خود برای آماده سازی جام جهانی را داشت، در دیدار برابر روسیه هر چند نمایش بهتری نسبت به دیدارهای گذشته داشت اما همچنان در ساختار دفاعی دچار مشکل است و گل هایی که دریافت کرد روی همین نقطه ضعف بود.

تیم ملی فوتبال ایران در دیگر دیدار تدارکاتی خود روز سه شنبه در امارات به مصاف تیم ملی تانزانیا خواهد رفت.