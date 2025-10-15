به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران به میزبانی صنعت معدن و تجارت استان سمنان توسعه کیفی صنایع را اولویت این اداره کل دانست و بیان کرد: ما در استان سمنان به دنبال افزایش تعداد کارخانه‌ها نیستیم.

وی با بیان اینکه اداره کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان به دنبال صنایع با کیفیت و هایتک و بالنده است افزود: قانون ما را ملزم کرده تا همه درخواست‌های سامانه کسب و کار را بررسی و اعطای مجوز به آنها را داشته باشیم اما تلاش می‌کنیم با شیوه‌هایی به دنبال توسعه صنایع کم آب بر و بدون آلایندگی در استان باشیم.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه تلاش ما به سمت ارتقای بهره‌وری تولید و کیفیت است گفت: ارتقای تولید ناخالص داخلی استان سمنان به ویژه در بخش صنعت و معدن هدفگذاری این اداره کل است.

احمدی با بیان اینکه می‌بایست ظرفیت‌های صنعتی استان سمنان بالا برود گفت: علی رغم اینکه شاهد بیکاری به خصوص در بین اقشار تحصیل کرده است اما در استان سمنان بحران بیکاری و اشتغال نداریم.

وی با بیان اینکه در شاخص‌های اشتغال زایی استان سمنان رتبه برتر کشور را در اختیار دارد افزود: در بازه زمانی یک سال اخیر ۲۷۹ پروانه صنعتی جدید در استان سمنان صادر شده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: این موضوع به معنای ایجاد ۲۷۹ کارخانه جدید نیست بلکه برخی از این پروانه‌های صنعتی واحدهای راکد و یا تعطیلی بودند که دوباره با حمایت‌های صورت گرفته به چرخه تولید بازگشته و پروانه فعالیت گرفته‌اند.

احمدی با بیان اینکه این تعداد پروانه صنعتی شش هزار و ۶۰۰ شغل را در بخش صنعت استان سمنان ایجاد کرده است بیان داشت: این آمار حداقل اشتغال ایجاد شده توسط این واحدهای صنعتی است زیرا بسیاری از واحدها بعد از راه‌اندازی مجدداً به جذب نیروی کار رفع کمبودهای خود می‌پردازند در نتیجه آمار اشتغال ایجاد شده صنعتی استان سمنان طبیعتاً بیشتر است.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر شاخص‌های اقتصادی استان سمنان رشد خوبی داشته است بیان کرد: ما تنها در یک فقره و در زمینه تولید اتوبوس شاهد رشد ۴ برابری تولید بوده‌ایم که این به همت تولیدگران استان محقق شده است.

مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: آمار تولید اتوبوس استان سمنان در سال ۱۴۰۲ حدوداً ۱۷۰ دستگاه بود اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۶۱۴ دستگاه در سال افزایش پیدا کرده است ما همچنین این ارتقای تولید را در بسیاری از صنایع مشابه شاهد بوده‌ایم.

احمدی همچنین به مصوبات ستاد تنظیم بازار استان سمنان و به خصوص مقابله با نوسانات بازار اشاره کرد و گفت: تشدید نظارت بر اماکن تولیدی و عرضه یکی از سیاست‌های ستاد تنظیم بازار در استان سمنان است.

وی درباره نوسانات قیمت مرغ در طول ۱۰ روز اخیر در سراسر استان سمنان افزود: طی مکاتبه‌ای که با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته مقرر شده تا این وزارتخانه قیمتی را تعیین و به لحاظ کارشناسی به ستاد تنظیم بازار اعلام کند این قیمت ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده اما هنوز ابلاغیه‌ای انجام نگرفته است