به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار نارنجی، از تداوم و تشدید فعالیت سامانه‌های بارشی در ۱۱ استان خبر داد.

بر اساس این هشدار، امروز (۲۲ آذر) در جنوب استان آذربایجان غربی، شمال کرمانشاه، غرب کردستان، جنوب هرمزگان، ارتفاعات البرز و شمال غرب استان تهران، فردا (یکشنبه، ۲۳ آذر) در استان مازندران، غرب گلستان، ارتفاعات سمنان، نیمه جنوبی استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و روز دوشنبه (۲۴ آذر) در استان‌های بوشهر و فارس، بارش برف و باران پیش‌بینی می‌شود.

در نواحی گرمسیر نیز وقوع رعد و برق، وزش باد شدید موقتی، در نقاط مستعد بارش تگرگ و پدیده مه دور از انتظار نخواهد بود.

سازمان هواشناسی در تشریح اثرات این مخاطره جوی اعلام کرد که اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در محورهای کوهستانی، انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی مناطق سردسیر به دلیل بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، وقوع صاعقه، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، جاری شدن روان‌آب، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی از جمله پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی است.

بر همین اساس، این سازمان نسبت به پرهیز از سفرهای غیرضروری، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی، خودداری از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اجتناب از فعالیت‌های کوه‌نوردی و جابه‌جایی عشایر، پرهیز از فعالیت‌های تفریحی از جمله طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، آمادگی نیروهای راهداری برای برف‌روبی گردنه‌های سردسیر، آمادگی شهرداری‌ها برای برف‌روبی معابر شهری در مناطق سردسیر، عدم تردد عشایر و دامداران در ارتفاعات و حاشیه مسیل‌ها و همچنین کنترل دما و رطوبت گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی تأکید و توصیه کرد.

هشدار زرد هواشناسی برای ۲۷ استان؛ بارش باران و برف تا چهارشنبه ادامه دارد

همچنین سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد، از فعالیت سامانه بارشی در بخش‌های گسترده‌ای از کشور خبر داد و بر اساس این هشدار، اعلام کرد: امروز (۲۲ آذر) در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، جنوب اردبیل، زنجان، قزوین، شمال استان البرز، کردستان، کرمانشاه، ایلام، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی و نیمه جنوبی خراسان رضوی، و فردا شنبه (۲۳ آذر) در استان‌های گیلان، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی استان کرمان و هرمزگان، بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

در نواحی گرمسیر وقوع رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و پدیده مه انتظار می‌رود.

این شرایط جوی روز دوشنبه (۲۴ آذر) در استان‌های هرمزگان، جنوب غرب سیستان و بلوچستان، نیمه غربی و جنوب کرمان، یزد، جنوب اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، شمال خراسان رضوی و گیلان، روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، شمال خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شرق خوزستان، شرق لرستان، جنوب استان مرکزی، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و روز چهارشنبه (۲۶ آذر) در استان‌های هرمزگان، بوشهر، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، جنوب و شرق سمنان، اصفهان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، قم، مرکزی، همدان، کردستان، قزوین، زنجان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، تهران و البرز تداوم خواهد داشت.

سازمان هواشناسی اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی و خسارت به سازه‌های موقت، محصولات و ماشین‌آلات کشاورزی را از جمله پیامدهای این مخاطره جوی عنوان کرد.