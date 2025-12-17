پوتین: روسیه از راه نظامی اراضی خود را آزاد خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با مقامات ارشد وزارت دفاع این کشور گفت: طی ماههای اخیر در جبهه های جنگ و در همه محورها پیشروی داشته ایم.
وی افزود: نیروهای روسیه بیش از ۳۰۰ شهر و شهرک را در سال ۲۰۲۵ آزاد کرده اند. می دانیم که کشورهای قوی در ناتو حامی اوکراین هستند و حمایت تسلیحاتی و جنگ افزاری از آن به عمل می آورند.
پوتین تاکید کرد: ناتو به حمایت از کی یف ادامه می دهد و حمایت اطلاعاتی و مستشاری از آن به عمل می آورد.
رئیس جمهور روسیه تصریح کرد: ارتش روسیه به زودی از موشک های فراصوتی جدیدی استفاده خواهد کرد.
وی در ادامه از تلاش ها برای تقویت ناوگان دریایی ارتش این کشور و تولید زیردریایی های جدید با توان حمل موشک خبر داد.
رئیس جمهور سوریه خاطرنشان کرد: مجبوریم که اراضی تاریخی مان را از راه نظامی در صورت شکست راههای دیپلماتیک آزاد کنیم و مناطق عاری ازسلاح را گسترش خواهیم داد. در صورتی که اوکراین و اربابانش از مذاکره رویگردان باشند از راه نظامی اراضی مان را آزاد خواهیم کرد.
او گفت: بر تحقق اهدف عملیات نظامی ویژه اصرار داریم.
پوتین تاکید کرد: اوضاع ژئوپلتیک دنیا متشنج است و در برخی مناطق به شدت بحرانی است. برخی رهبران اروپایی مسئولیت های خود را فراموش کرده و بر منافع شخصی خود تمرکز کرده اند.
او گفت: توسعه راهبرد هسته ای اولویت روسیه برای تحقق هدف بازدارندگی است.
پوتین تاکید کرد: سامانه موشکی اورشنیک در اواخر سال جاری عملیاتی خواهد شد.
رئیس جمهور روسیه گفت: سال ۲۰۲۵ نقطه عطف مهمی در پرداختن به وظایف و اهداف عملیات ویژه نظامی است. نیروهای مسلح روسیه قاطعانه ابتکار عمل نظامی را در تمام خطوط مقدم در دست دارند.
وی افزود: قابلیتهای نیروهای مسلح روسیه دائماً در حال گسترش است. نیروهای روسی سرعت حملات خود را در مناطق مهم راهبردی افزایش می دهند. نیروهای مسلح روسیه در حال نابودی دشمن و نیروهای ذخیره آن، از جمله نیروهای مجهز به تجهیزات خارجی، هستند
پوتین گفت: رهبران اروپایی عمداً پیرامون درگیری احتمالی با روسیه هیستری ایجاد می کنند. روسیه همواره به دنبال یافتن راهحلهای دیپلماتیک برای موقعیتهای دشوار بوده است
وی افزود: روسیه ترجیح میدهد از طریق دیپلماسی ریشههای درگیری اوکراین را از بین ببرد. بوروستنیک و پوسیدون، برابری استراتژیک و امنیت روسیه را برای دهههای آینده تضمین خواهند کرد.
پوتین گفت: نیروهای مسلح روسیه به طور مداوم به مسئله گسترش منطقه حائل امنیتی میپردازند. روسیه خواهان همکاریهای برابر با ایالات متحده و اروپا است. نیروهای مسلح روسیه همچنان ضامن حاکمیت و امنیت روسیه هستند. روسیه از پیشرفتی که در تماسها با دولت ترامپ حاصل شده است، استقبال میکند
او بیان کرد: مردم اروپا را از درگیری اجتنابناپذیر با روسیه میترسانند، اما این ها دروغ و مهمل است. تعدادی از رهبران اروپایی مسئولیت خود را فراموش کردهاند و بر منافع شخصی خود تمرکز کردهاند. ارتقای نیروهای هستهای راهبردی برای روسیه در اولویت است، زیرا آنها عنصر کلیدی بازدارندگی هستند
وی افزود: کشورهای ناتو در حال تقویت نیروهای تهاجمی خود و ایجاد و استقرار انواع جدید سلاحها از جمله در فضا هستند. برای روسیه مهم است که همکاری نظامی-فنی خود را با متحدان و شرکای خود توسعه دهد.
رئیس جمهور روسیه هشدار داد: اگر کی یف از گفتگو امتناع کند، روسیه از طریق نظامی اراضی خود را آزاد خواهد کرد.
