موافقت اتحادیه اروپا با وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، رهبران اتحادیه اروپا سرانجام با اعطای یک وام بدون بهره به اوکراین موافقت کردند. رهبران اتحادیه اروپا در جلسه صبح جمعه ۲۸ آذر به وقت محلی در شهر بروکسل بر سر اعطای این وام عظیم به اوکراین توافق کردند اما نتوانستند درباره استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تامین این منابع به توافق برسند.

آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما به توافق رسیدیم. تصمیم برای ارائه ۹۰ میلیارد یورو حمایت به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۷ تصویب شد. ما تعهد دادیم و آن را عملی کردیم.

وی همچنین گفت: سران اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را به مدت شش ماه تمدید کردند.

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، توافق به‌دست‌آمده را یک پیشرفت بزرگ و واقع‌بینانه‌ترین و عملی‌ترین راه برای تامین مالی اوکراین توصیف کرد.

وی گفت: رهبران اتحادیه اروپا خرید سلاح توسط اوکراین از طریق وام ۹۰ میلیارد یورویی را به دریافت سلاح از تولیدکنندگان اتحادیه اروپا مرتبط دانسته‌اند. اوکراین از سال ۲۰۲۶ بودجه لازم برای تأمین مالی نظامی خود را خواهد داشت. اتحادیه اروپا به کار روی راه‌های دیگر برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین ادامه خواهد داد.

اورسولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا حق استفاده از دارایی های مسدود شده روسیه برای تامین وام به کی یف را دارد.

وی گفت: اوکراین اجباری به پرداخت وام اتحادیه اروپا اگر روسیه غرامتی به کی یف پرداخت نکند، ندارد.

او در عین حال بیان کرد: در صورت رأی مثبت اکثریت کشورهای عضو واجد شرایط اتحادیه اروپا، امکان رفع توقیف دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا وجود دارد.

این در حالی است که مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی با مشارکت در اعطای وام نود میلیارد یورویی به اوکراین مخالفت کردند.

بارت دی ویورنخست وزیر بلژیک مخالفت این کشور را پیروزی برای قانون بین المللی و ممانعت از تحول خطرناک توصیف کرد و گفت: خودداری از استفاده از دارایی‌های روسیه در وام به کی یف، ثبات مالی را افزایش داده و خطرات را برای یوروکلیر از بین می‌برد. همه کشورهای اروپایی متوجه شدند که مصادره دارایی های روسیه خطرات مالی و حقوقی به همراه دارد که مدیریت آن سخت است.

او افزود: ایده توقیف دارایی‌های روسیه توسط کشورهایی که «خصومت عاطفی با روسیه دارند» حمایت شد، اما در نهایت منطق پیروز شد.

از سوی دیگر ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان گفت: اتحادیه اروپا با ایده توقیف دارایی های روسیه مخالفت کردند زیرا مشخص شد که دارایی اتحادیه اروپا در روسیه بیشتر است.

وی افزود: تاوان وام اتحادیه اروپا به کی یف را فرزندان و نوه های آنانی خواهند داد که این تصمیم را گرفتند. کاملاً عیان است که اوکراین این وام را بازپس نخواهد داد. اگر روسیه در مورد توقیف دارایی‌هایش اقامه دعوی کند، اتحادیه اروپا باید دو برابر این مبلغ را بازگرداند.

از سوی دیگر فردریش مرتس، صدراعظم آلمان نیز گفت که این وام برای تامین نیازهای نظامی و اقتصادی اوکراین طی دو سال آینده کافی است.

مرتس اعلام کرد که دارایی‌های مسدودشده روسیه تا زمانی که این کشور غرامت‌های جنگی اوکراین را پرداخت نکند، همچنان مسدود خواهند ماند و در صورتی که روسیه از پرداخت غرامت امتناع کند، از این دارایی‌ها برای بازپرداخت وام اوکراین استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: این وام بدون بهره خواهد بود.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، غرامت جنگی اوکراین را بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار تخمین زده است. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که اوکراین در دو سال آینده به ۱۶۱ میلیارد دلار نیاز خواهد داشت. دولت کی‌یف در آستانه ورشکستگی قرار دارد و به‌شدت به این پول تا اوایل سال آینده نیازمند است. حدود ۲۱۰ میلیارد یورو (۲۴۶ میلیارد دلار) از دارایی‌های روسیه در اروپا مسدود شده است.