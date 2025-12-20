تداوم تساوی های بعثت؛ توقف مقابل پالایش نفت بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر شنبه و در چارچوب هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ آزادگان، در ورزشگاه خانگی خود میزبان پالایش نفت بندرعباس بود که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

بعثت بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۱۶، علی دلیر موفق شد گل نخست مسابقه را به سود نماینده کرمانشاه به ثمر برساند تا نیمه اول با برتری میزبان خاتمه یابد.

در نیمه دوم، پالایش نفت بندرعباس برای جبران نتیجه پیش‌قدم شد و در دقیقه ۵۹، پیمان رنجبری گل تساوی را وارد دروازه بعثت کرد. پس از این گل، تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و بازی با همان تساوی یک بر یک به پایان رسید.

بعثت کرمانشاه با کسب این تساوی، امتیاز خود را به ۱۹ رساند و به رده نهم جدول صعود کرد؛ جایگاهی که با توجه به برگزاری سایر دیدارهای این هفته، احتمال تغییر آن وجود دارد.

این نتیجه، چهارمین تساوی متوالی شاگردان اشکش در لیگ آزادگان بود. بعثت همچنین در هفت بازی اخیر خود طعم پیروزی را نچشیده است؛ آماری که نارضایتی هواداران را به همراه داشته و باید دید کادر فنی و مدیران باشگاه چه تصمیمی برای بازگشت تیم به مسیر برد اتخاذ خواهند کرد.