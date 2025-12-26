علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان امروز (جمعه) قسمتی ابری است و در برخی ساعات با رشد ابر و وزش باد ملایم همراه خواهد بود که این شرایط می‌تواند موجب رگبارهای ضعیف و پراکنده، به‌ویژه در نواحی کوهستانی غرب استان شود.

وی افزود: به دنبال این وضعیت، از فردا (شنبه) تا روز سه‌شنبه فعالیت سامانه‌ای بارشی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات سبب بارش باران و برف، تشکیل مه و وزش باد نسبتاً شدید خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: شدت بارش‌ها از اواخر وقت شنبه تا ظهر سه‌شنبه، به‌ویژه در نیمه غربی و نواحی شمالی استان بیشتر خواهد بود و این مناطق بیشترین تأثیر را از سامانه بارشی دریافت می‌کنند.

زورآوند با اشاره به پیامدهای جانبی این سامانه گفت: تشدید وزش باد به‌خصوص در نواحی مرزی استان، ممکن است با گردوغبار نسبتاً رقیق همراه شود که می‌تواند موجب کاهش دید افقی در برخی مناطق شود.

وی ادامه داد: در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز شرایط ناپایدار جوی ادامه خواهد داشت و احتمال بارش‌هایی غالباً به‌صورت پراکنده، به‌ویژه در نیمه غربی استان و منطقه اورامانات، وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: برای فردا و روز یکشنبه کاهش نسبی دمای روزانه و در مقابل افزایش دمای شبانه پیش‌بینی می‌شود.

زورآوند خاطرنشان کرد: از روز دوشنبه تا چهارشنبه، دمای هوا به‌طور محسوس کاهش خواهد یافت و این افت دما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه می‌تواند موجب یخبندان در سطح استان، به‌ویژه در مناطق سردسیر و نیمه شمالی شود.

وی در پایان از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، تمهیدات لازم را به‌ویژه در سفرهای جاده‌ای، فعالیت‌های کشاورزی و تردد در مناطق کوهستانی و سردسیر مدنظر قرار دهند.