مصرف گاز خانگی به ۶۹۰ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مصرف گاز در شبکه سراسری کشور، همزمان با برودت هوا و کاهش قابل توجه دما در نقاط مختلف کشور، رکورد جدیدی را به ثبت رسانده است.

آمار شرکت ملی گاز ایران نشان می‌دهد در روز چهارشنبه دهم دی، مصرف گاز خانگی و تجاری و صنایع جز به ۶۹۰ میلیون مترمکعب در روز رسید.

این میزان مصرف ۷۹ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت روز گذشته چهارشنبه ۱۰ دی ماه در بازدید از دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه اولویت ما در گازرسانی، تأمین کامل بخش خانگی و تجاری گفت: همراهی هموطنان عزیز در این روزها و شب‌های سرد و مصرف بهینه گاز، نقش بسیار مهمی در حفظ پایداری شبکه گاز کشور ایفا می‌کند.