۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

عزیزی: دخالت در امور ایران هزینه سنگینی برای مداخله‌گران دارد

شیراز- رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با محکوم‌ کردن اظهارات ترامپ گفت: این مداخلات هزینه‌های سنگینی برای کسانی که به دنبال دخالت در امور ایران هستند، به همراه خواهد داشت.

ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مداخلات خارجی در امور داخلی ایران را «بی‌مسئولانه» و «غیرقانونی» خواند.

وی گفت: ملت بزرگ ایران اجازه هیچ‌گونه دخالت خارجی را در امور داخلی خود نخواهد داد و همواره با وحدت، یکپارچگی و انسجام خود به اصول انقلاب و نظام اسلامی ایستاده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: اعتراضات صنفی و اقتصادی در کشور، به ویژه در خصوص نوسانات بازار، کاملاً به حق بوده و مسیر اعتراضات قانونی همچنان باز است.

عزیزی گفت: جمهوری اسلامی همیشه اعتراضات قانونی و مبتنی بر چارچوب‌های قانونی را پذیرفته است، اما هر گونه اقدام غیرقانونی و آشوبگرانه را قاطعانه محکوم می‌کند.

وی ادامه داد: این مسائل داخلی ایران است و باید در چارچوب‌های قانونی خود پیگیری شود.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به اظهارات ترامپ تصریح کرد: اگر آمریکا توان حل مشکلات داخلی خود را دارد، باید ابتدا به مشکلات جدی مانند بی‌خانمانی و فقر در این کشور رسیدگی کند و سپس به امور داخلی ایران بپردازد.

عزیزی در پایان با بیان اینکه ملت ایران به تهدیدات خارجی با وحدت و انسجام پاسخ خواهند داد، تصریح کرد: این مداخلات هزینه‌های سنگینی برای کسانی که به دنبال دخالت در امور ایران هستند، به همراه خواهد داشت.

    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      مشکلات مردم راحل کنید تا مردم اعتراض نکنند کشورهای خارجی فضولی کنند.این حرفها به جنگ کشیده می‌شود روزگار مردم بدتر میشود

