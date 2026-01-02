  1. استانها
  2. فارس
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

درهای محل برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور به روی معتکفان باز شد

درهای محل برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور به روی معتکفان باز شد

شیراز- معاون فرهنگی کانون رهپویان وصال شیراز گفت: در مسجد شهدای شیراز محل برگزاری بزرگ‌ترین اعتکاف جوانان کشور به روی معتکفان گشوده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احد پاریابی با اشاره به حضور معتکفان در مسجد جامع شیراز که از صبح امروز آغاز شده است، گفت: هرچند قرار بود درب مسجد جامع شهدا از ساعت ۱۴ باز شود، اما به دلیل حضور مشتاقان به اعتکاف، درهای مسجد از ساعت ۹ صبح به روی معتکفان باز شد.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار نفر برای حضور در اعتکاف بزرگ جوانان شیراز ثبت نام کردند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت مسجد شهدا با قرعه کشی ۸ هزار نفر از سراسر ایران و حتی خارج از کشور برای شرکت در اعتکاف انتخاب شدند.

معاون فرهنگی کانون رهپویان وصال تصریح کرد: قرعه کشی به دلیل درخواست زیاد مردم برای حضور در اعتکاف انجام شده است و ۷۰ درصد افراد متقاضی ثبت نام کنندگان زیر ۲۰ سال هستند.

کد خبر 6710540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها