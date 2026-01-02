درهای محل برگزاری بزرگترین اعتکاف جوانان کشور به روی معتکفان باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد پاریابی با اشاره به حضور معتکفان در مسجد جامع شیراز که از صبح امروز آغاز شده است، گفت: هرچند قرار بود درب مسجد جامع شهدا از ساعت ۱۴ باز شود، اما به دلیل حضور مشتاقان به اعتکاف، درهای مسجد از ساعت ۹ صبح به روی معتکفان باز شد.

وی ادامه داد: بیش از ۱۰ هزار نفر برای حضور در اعتکاف بزرگ جوانان شیراز ثبت نام کردند، اما به دلیل محدودیت ظرفیت مسجد شهدا با قرعه کشی ۸ هزار نفر از سراسر ایران و حتی خارج از کشور برای شرکت در اعتکاف انتخاب شدند.

معاون فرهنگی کانون رهپویان وصال تصریح کرد: قرعه کشی به دلیل درخواست زیاد مردم برای حضور در اعتکاف انجام شده است و ۷۰ درصد افراد متقاضی ثبت نام کنندگان زیر ۲۰ سال هستند.