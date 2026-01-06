  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۸:۳۹

با وجود حضور پرسپولیس؛

تداوم اقتدار «بم» در فوتبال زنان/ «خاتون» در آستانه دوازدهمین قهرمانی

تداوم اقتدار «بم» در فوتبال زنان/ «خاتون» در آستانه دوازدهمین قهرمانی

خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر زنان ایران با ۱۳ پیروزی متوالی و ثبت ۵۰ گل زده در فصل جاری در آستانه دوازدهمین قهرمانی خود قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان طبق برنامه سازمان لیگ هفدهم بهمن‌ماه به پایان می‌رسد فصلی که با وجود ورود تیم‌هایی چون پرسپولیس و گل‌گهر همچنان تحت سلطه تیم خاتون بم قرار داشته است.

در ادامه نگاهی آماری به عملکرد خاتون بم و رکوردهای این فصل خواهیم داشت:

* خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال زنان است. خاتون در ۱۷ دوره گذشته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ۱۱ بار قهرمان شده و در لیگ قهرمانان زنان آسیا نیز سابقه حضور در جمع ۸ تیم برتر قاره را دارد.

صدای جشن در صدر جدول؛ خاتون بم در آستانه دوازدهمین قهرمانی

* خاتون در فصل جاری با ثبت ۱۳ پیروزی در ۱۳ مسابقه و کسب هر ۳۹ امتیاز ممکن رکورد صددرصد پیروزی را به نام خود ثبت کرده است.

* شاگردان مرضیه جعفری در حال حاضر با اختلاف ۵ امتیازی نسبت به تیم دوم جدول یعنی گل‌گهر سیرجان در آستانه ثبت دوازدهمین قهرمانی تاریخ باشگاه قرار دارند.

* خاتون در صورت قهرمانی برای چهارمین فصل متوالی بدون شکست جام را بالای سر خواهد برد. رکوردی که تاکنون هیچ تیمی در فوتبال زنان ایران به آن دست نیافته است.

* خاتون آخرین‌بار در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ و در دور رفت لیگ چهاردهم مقابل شهرداری سیرجان شکست خورده است از آن زمان تاکنون این تیم در مسابقات داخلی طعم باخت را نچشیده است.

صدای جشن در صدر جدول؛ خاتون بم در آستانه دوازدهمین قهرمانی

* خاتون در این بازه زمانی ۸۵ مسابقه در لیگ برتر انجام داده که حاصل آن ۷۷ پیروزی و ۸ تساوی بوده و این تیم بیش از ۹۰ درصد بازی‌های خود را در چهار فصل اخیر با برد پشت سر گذاشته است.

* نماینده بم در فصل جاری از نظر آماری نیز عملکردی کم‌نظیر داشته و در ۱۳ مسابقه موفق به زدن ۵۰ گل شده و تنها ۵ گل دریافت کرده تا یکی از بهترین خطوط حمله و دفاع لیگ را به نام خود ثبت کند.

* در هفته چهاردهم لیگ برتر زنان خاتون بم در ورزشگاه فجر میزبان گل‌گهر سیرجان است. پیروزی خاتون در این دیدار قهرمانی دوازدهم این تیم را به‌طور رسمی مسجل خواهد کرد.

کد خبر 6714458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها