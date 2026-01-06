تداوم اقتدار «بم» در فوتبال زنان/ «خاتون» در آستانه دوازدهمین قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان طبق برنامه سازمان لیگ هفدهم بهمن‌ماه به پایان می‌رسد فصلی که با وجود ورود تیم‌هایی چون پرسپولیس و گل‌گهر همچنان تحت سلطه تیم خاتون بم قرار داشته است.

در ادامه نگاهی آماری به عملکرد خاتون بم و رکوردهای این فصل خواهیم داشت:

* خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال زنان است. خاتون در ۱۷ دوره گذشته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال زنان ۱۱ بار قهرمان شده و در لیگ قهرمانان زنان آسیا نیز سابقه حضور در جمع ۸ تیم برتر قاره را دارد.

* خاتون در فصل جاری با ثبت ۱۳ پیروزی در ۱۳ مسابقه و کسب هر ۳۹ امتیاز ممکن رکورد صددرصد پیروزی را به نام خود ثبت کرده است.

* شاگردان مرضیه جعفری در حال حاضر با اختلاف ۵ امتیازی نسبت به تیم دوم جدول یعنی گل‌گهر سیرجان در آستانه ثبت دوازدهمین قهرمانی تاریخ باشگاه قرار دارند.

* خاتون در صورت قهرمانی برای چهارمین فصل متوالی بدون شکست جام را بالای سر خواهد برد. رکوردی که تاکنون هیچ تیمی در فوتبال زنان ایران به آن دست نیافته است.

* خاتون آخرین‌بار در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۰ و در دور رفت لیگ چهاردهم مقابل شهرداری سیرجان شکست خورده است از آن زمان تاکنون این تیم در مسابقات داخلی طعم باخت را نچشیده است.

* خاتون در این بازه زمانی ۸۵ مسابقه در لیگ برتر انجام داده که حاصل آن ۷۷ پیروزی و ۸ تساوی بوده و این تیم بیش از ۹۰ درصد بازی‌های خود را در چهار فصل اخیر با برد پشت سر گذاشته است.

* نماینده بم در فصل جاری از نظر آماری نیز عملکردی کم‌نظیر داشته و در ۱۳ مسابقه موفق به زدن ۵۰ گل شده و تنها ۵ گل دریافت کرده تا یکی از بهترین خطوط حمله و دفاع لیگ را به نام خود ثبت کند.

* در هفته چهاردهم لیگ برتر زنان خاتون بم در ورزشگاه فجر میزبان گل‌گهر سیرجان است. پیروزی خاتون در این دیدار قهرمانی دوازدهم این تیم را به‌طور رسمی مسجل خواهد کرد.