خبرگزاری مهر، گروه بین الملل : اعلام آتش بس دو هفته ای میان ایران و آمریکا که با میانجی گری پاکستان حاصل شد، با واکنش های متفاوت روبرو شده است.
سناتور آمریکایی: ترامپ کنترل هرمز را به ایران واگذار کرد
کریس مورفی، سناتور آمریکایی در واکنش به این آتش بس درگفتگو با سیانان گفت: اگر حتی بخشی از بیانیه ایران را بپذیریم، ترامپ موافقت کرده که کنترل تنگه هرمز را به ایران واگذار کند.وی افزود: واقعاً مایه حیرت است که به اینجا رسیدهایم؛ که ترامپ دست به اقدامی نظامی زد که ظاهراً، دستکم در حال حاضر، به ایران کنترلی بر یک آبراه حیاتی بخشیده است که پیش از آغاز جنگ بر آن کنترل نداشت.
مصر از تعلیق عملیات نظامی امریکا در منطقه استقبال کرد
همچنین، وزارت امور خارجه مصر از موافقت دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با تعلیق عملیات نظامی در منطقه استقبال کرد.
کنایه نماینده کنگره آمریکا به ترامپ: پس توافق شد تنگهای باز شود که قبلاً از جنگ باز بود
یک نماینده کنگره آمریکا با لحنی کنایه آمیز به ترامپ گفت: پس توافق شد تنگهای باز شود که قبلاً از جنگ باز بود!
جیم مکگاورن افزود: پس ترامپ بمباران ایران را متوقف خواهد کرد تا ایران تنگه هرمز را دوباره باز کند. تنگهای که قبل از شروع بمباران ایران باز بود. متوجه شدم!»
چاک شومر: خوشحالم که ترامپ عقبنشینی کرد
"چاک شومر" رهبر دموکراتهای سنای آمریکا نیز در واکنش به این آتش بس گفت: خوشحالم که ترامپ عقبنشینی کرد و به شدت به دنبال هر نوع راه فراری از هیاهوی مسخرهاش است.
آسوشیتدپرس: ایران و عمان از کشتیها عوارض دریافت خواهند کرد
خبرگزاری آسوشیتدپرس در واکنش به آتشبس ایران و آمریکا نوشت: ایران و عمان بر اساس طرح آتشبس دو هفتهای، از کشتیها برای عبور از تنگه هرمز عوارض دریافت خواهند کرد.
ایران از این وجوه برای بازسازی استفاده خواهد کرد، در حالی که برنامه عمان مشخص نیست.
روزنامهنگار معروف انگلیسی: شاهد بزرگترین شکست آمریکا هستیم
اوون جونز روزنامهنگار معروف انگلیسی در واکنش به آتش بس بین ایران و آمریکا گفت: «این طرحِ ۱۰ مادهای ایران است که ترامپ آن را به عنوان «مبنایی عملی برای مذاکره» پذیرفته است. ذرهای شک نکنید: این بزرگترین شکست استراتژیک آمریکا از زمان ظهورش به عنوان یک ابرقدرت است.»
انتقاد اکانت معروف جمهوری خواه از آتش بس
اکانت معروف جمهوریخواه از آتش بس ترامپ با ایران انتقاد کرد و گفت: ما واقعاً از این جنگ چه چیزی به دست آوردیم؟ ایران هنوز اورانیوم غنیشده و بیشتر موشکهای بالستیک خود را دارد، حکومت ایران هنوز در قدرت است و اکنون نشان داده است که میتواند تنگه هرمز را کنترل کند، چیزی که قبلاً نداشت؛آیا چیزی را جا انداختم؟
کنایه مقام سابق آمریکایی به تسلیم بی قید وشرط ترامپ
«رون فیلیپکوفسکی» دادستان سابق فدرال آمریکا در واکنش به آتش بس گفت: نه تنها تغییری در نظام ایران ایجاد نمیشود، بلکه ما تمام تحریمهای دهههای گذشته علیه آنها را لغو میکنیم، آنها توانایی موشکی و پهپادی خود را حفظ میکنند، بر تنگه مسلط هستند و میتوانند عوارض دریافت کنند و اورانیوم غنیشدهشان را نگه میدارند. این هم از «تسلیم بیقیدوشرط»!
تکرار چرخه احمقانه تصمیمات ترامپ، این بار در آتشبس با ایران
یاسمین انصاری، نماینده کنگره آمریکا نیز درباره آتش بس گفت: ما نمیدانیم همه این اقدامات (در جنگ) برای چه بود؟ این آتشبس هم چرخه احمقانه تصمیمات ترامپ است. او یک بحران ایجاد میکند، سپس سعی میکند به مردم آمریکا بگوید که بحران را حل کرده است و سپس مسیر را معکوس طی میکند. و این دقیقاً همان چیزی است که با این آتشبس و با تنگه هرمز اتفاق افتاد.
بزرگترین تحقیر در تاریخ آمریکا
«آدام کینزینگر» نماینده سابق کنگره و سرهنگ بازنشسته ارتش آمریکا درباره آتش بس گفت: خدای من! اگر کنترل تنگه را به ایران واگذار و با جبران خسارت موافقت کردیم، این بزرگترین تحقیر در تاریخ آمریکا خواهد بود.
ابراز سردرگمی و گیجی سناتور جنگطلب آمریکایی از توافق آتشبس
لیندسی گراهام که از حامیان شدید رژیم صهیونیستی است، گفت: همانطور که قبلاً اشاره کردم، من دیپلماسی را در صورتی که منجر به نتیجه درست در مورد نظام ایران شود، ترجیح میدهم. من از تلاش سخت همه کسانی که در تلاش برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک هستند، قدردانی میکنم.
وی افزود: در این مرحله اولیه، من در مورد واقعیت داستان یا تحریف بسیار محتاط هستم. به همین دلیل است که یک فرآیند بررسی کنگره، مانند فرآیندی که سنا برای بررسی دقیق توافق ایران- اوباما انجام داده است، راه خوبی برای پیشرفت است. سوالات منصفانه و چالش برانگیز با فرصت کامل برای توضیح و دوز سالمی از نور خورشید معمولاً فرمول مناسبی برای درک هر موضوعی هستند.
بنرودز: جایگاه آمریکا در جهان از بین رفت
بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا گفت: در بهترین حالت، ترامپ برای بازگشایی تنگهای که قبل از جنگ بیمعنی که او آغاز کرده بود، باز بود، به توافق رسید و سپاه پاسداران کنترل خود بر تنگه را نشان داد و احتمالاً علاوه بر لغو تحریمها، هزینههایی را نیز دریافت کرد.
وی در ادامه افزود: نیروهای آمریکایی کشته و زخمی شدند سفارتخانهها و پایگاههای آمریکا در خاورمیانه بهشدت آسیب دیدند.جایگاه آمریکا در جهان از بین رفت.
معاون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا همچنین در واکنش به اعلام آتشبس با ایران، گفت که در بهترین حالت، این یک وضعیت فاجعهبار برای واشنگتن است.
او گفت که با عقبنشینی «دونالد ترامپ» و اعلام آتشبس با ایران، جایگاه جهانی آمریکا از بین رفت.
دیپلمات سابق آمریکایی: ترامپ تنگه هرمز را که قبل از حمله او باز بود، دوباره باز کرد
ریچارد استنگل، دیپلمات سابق آمریکا و تحلیلگر نشریه تایم در مطلبی در شبکه های اجتماعی گفت: اگر توافقی حاصل شود، بعید میدانم ترامپ بتواند حتی تضمینهای دولت اوباما را از ایران بگیرد. برنامه هستهای آنها جایی است که از ابتدای جنگ بود. و بله، او تنگه هرمز را که قبل از حمله او باز بود، دوباره باز کرد!
ند پرایس: ما ایران را در جنبههای کلیدی از نظر استراتژیک قویتر از قبل رها کردیم
«ند پرایس» سخنگوی سابق وزارت خارجهٔ آمریکا درمطلبی در شبکه های اجتماعی نوشت: ظاهراً جنگ درحالی رو به پایان است که ایران کنترل تنگهٔ هرمز را در دست گرفته و از آن عوارض میگیرد و تحریمهای ایالات متحده بر نفت ایران نیز لغو شده است.
وی افزود: اگر این وضعیت به «هنجار جدید» تبدیل شود، ما مقادیر عظیمی از خون، ثروت و اعتبار خود را هزینهکردهایم تا در نهایت ایران را در جنبههای کلیدی از نظر استراتژیک قویتر از قبل رها کنیم.
نماینده دموکرات آمریکا: ترامپ باید استیضاح شود!
الکساندریا اوکازیو کورتز، نماینده دموکرات آمریکا گفت: رئیس جمهور دونالد ترامپ باید استیضاح شود. ما دیگر نمیتوانیم جهان یا منافع ملت خود را به خطر بیندازیم.
آلون میزراهی: ترامپ مجبور شد شرایط ایران را بپذیرد
«آلون میزراهی» تحلیلگر اسرائیلی در واکنش به موافقت آمریکا با شروط ایران نوشت : «ترامپ مجبور شد شرایط ایران را بپذیرد. میدانید چرا؟ چون ایران در هر روز از این ماجرا برنده بود.»
وزارت امور خارجه عراق: عراق بر اهمیت پایبندی کامل به آتشبس تأکید دارد
وزارت امور خارجه عراق نیز اعلام کرد از هرگونه تلاش منطقهای و بینالمللی که به مهار بحرانها و تقویت زبان گفتوگو و دیپلماسی کمک کند، حمایت میکند و بر اهمیت پایبندی کامل به آتشبس تأکید دارد.
جو کِنت: برای موفقیت آتشبس ابتدا باید اقدامات رژیم صهیونیستی مهار شود
همچنین جو کِنت، رئیس سابق سرویس مقابله با تروریسم در دولت ترامپ، تأکید کرد که برای موفقیت آتشبس، ابتدا باید اقدامات رژیم صهیونیستی مهار شود.
