تیم ملی کشتی آزاد ایران قهرمان آسیا شد/ درخشش شاگردان درستکار با ۴ طلا

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی آسیا با ۴ طلا، یک نقره و سه مدال برنز بسته شد. میلاد والی زاده، کامران قاسمپور، امیرحسین زارع و مبین عظیمی موفق به کسب مدال طلا شدند. امیرعلی آذرپیرا به مدال نقره، احمد جوان، امیرمحمد یزدانی و سینا خلیلی موفق به کسب مدال برنز شدند. شاگردان پژمان درستکار با کسب ۱۷۸ امتیاز به عنوان قهرمانی رسید. تیم های هند با ۱۶۲ و ژاپن با ۱۲۷ امتیاز دوم و سوم شدند.

پیش از این تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز با کسب ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز عنوان قهرمانی آسیا را به خود اختصاص داده بود.

نتایج کشتی‌گیران به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم میلاد والی زاده در مرحله فینال به مصاف مونخ اردن باتخویاگ حریف مغولی خود رفت که با نتیجه ۱۴ بر ۳ به پیروزی رسید و به مدال خوش رنگ طلا رسید. والی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر آنکوش از هند را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۱۱ بر صفر فوگا ساساکی از ژاپن را شکست داد.

در وزن ۶۱ کیلوگرم احمد محمدنژاد جوان در مرحله رده‌بندی به مصاف چانگسو کیم از کره جنوبی رفت که با نتیجه ۱۲ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید. جوان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۵ توشیهیرو هاسه گاوا از ژاپن را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۹ مغلوب امان دارنده مدال برنز المپیک از هند شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم سینا خلیلی در مرحله رده‌بندی به مصاف شهزادبک یاراشیف از ازبکستان رفت که با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز و به مدال برنز رسید. خلیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۳ سنجر دوسجانوف قهرمان آسیا از قزاقستان را شکست داد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل تولگا تومور اوچیر دارنده مدال نقره و برنز جهان از مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم امیرمحمد یزدانی در مرحله رده‌بندی به مصاف اروزبک توکتومامبتوف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۹ بر ۳ پیروز و به مدال برنز رسید. یزدانی در دور اول با نتیجه ۲ بر صفر ضربه فنی کاروناپلی از سریلانکا را مغلوب کرد. وی در دور با نتیجه ۷ بر ۶ مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی دارنده مدال طلا و نقره جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این حریف در دیدار فینال، به گروه بازنده ها راه یافت. وی در این گروه با نتیجه ۱۱ بر ۱سومیابازار زاندانبود از مغولستان را از پیش رو برداشت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم‌پور در مرحله فینال به مصاف موکول داهیا از هند رفت که با نتیجه ۱۰ بر صفر با ضربه فنی پیروز میدان شد و به مدال طلا رسید. قاسم‌پور پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۲ یودای تاکاهاشی از ژاپن را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر آلپ ارسلان بگینجوف از ترکمنستان را از پیش رو برداشت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در مرحله فینال به مصاف ماگومد شریپوف از بحرین رفت که با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز و به مدال طلا رسید. عظیمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۶ بر صفر عظمت دولتبیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان را شکست داد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم امیرعلی آذرپیرا در فینال به مصاف آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن رفت که با نتیجه ۴ بر صفر مغلوب شد و به مدال نقره رسید. آذرپیرا پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شرزاد پایانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت. وی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیرحسین زارع به مصاف شامیل شریپوف دارنده مدال برنز جهان از بحرین رفت که با نتیجه ۴ بر صفر پیروز میدان شد و به مدال طلا رسید. زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر یدیگه کاسیمبک از قزاقستان را از پیش رو برداشت. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۵ بر صفر مقابل بوهردون از چین پیروز شد.