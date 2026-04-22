رایزنی وزرای خارجه ترکیه و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از رایزنی وزیران خارجه پاکستان و ترکیه درباره مذاکرات ایران و آمریکا خبر دادند.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه ترکیه گفت: «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه با «محمد اسحاق دار» همتای پاکستانی خود آخرین تحولات مذاکرات بین واشنگتن و تهران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

منبع مذکور تأکید کرد: فیدان با همتای پاکستانی خود در مورد مذاکرات تهران-واشنگتن و تلاش‌ها برای رسیدن به راه‌حل میانه رایزنی کرد.

بنا بر پیشنهاد طرف پاکستانی قرار بود دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شود اما ایران به دلیل زیاده‌خواهی‌ها و نقض آتش‌بس از سوی آمریکا حاضر به مشارکت در مذاکرات نشد و وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده این جنگ تحمیلی نبوده و اقدامات ایران جملگی در راستای حق ذاتی دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره احتمال دور دیگری از مذاکرات با آمریکا گفت: دیپلماسی، ابزار تامین منافع و امنیت ملی است و ما هرگاه به این جمع‌بندی برسیم که زمینه لازم و منطقی برای استفاده از این ابزار جهت تحقق منافع ملی و تثبیت دستاوردهای ملت ایران در ناکام‌گذاشتن دشمنان از رسیدن به اهداف شوم‌شان مهیا است، اقدام خواهیم کرد.