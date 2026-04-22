۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

رایزنی وزرای خارجه ترکیه و پاکستان درباره مذاکرات ایران و آمریکا

منابع خبری از رایزنی وزیران خارجه پاکستان و ترکیه درباره مذاکرات ایران و آمریکا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از رایزنی وزیران خارجه پاکستان و ترکیه درباره مذاکرات ایران و آمریکا خبر دادند.

یک منبع وابسته به وزارت خارجه ترکیه گفت: «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه با «محمد اسحاق دار» همتای پاکستانی خود آخرین تحولات مذاکرات بین واشنگتن و تهران را مورد بحث و بررسی قرار داد.

منبع مذکور تأکید کرد: فیدان با همتای پاکستانی خود در مورد مذاکرات تهران-واشنگتن و تلاش‌ها برای رسیدن به راه‌حل میانه رایزنی کرد.

بنا بر پیشنهاد طرف پاکستانی قرار بود دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار شود اما ایران به دلیل زیاده‌خواهی‌ها و نقض آتش‌بس از سوی آمریکا حاضر به مشارکت در مذاکرات نشد و وزارت خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران آغاز کننده این جنگ تحمیلی نبوده و اقدامات ایران جملگی در راستای حق ذاتی دفاع مشروع ایران در برابر تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره احتمال دور دیگری از مذاکرات با آمریکا گفت: دیپلماسی، ابزار تامین منافع و امنیت ملی است و ما هرگاه به این جمع‌بندی برسیم که زمینه لازم و منطقی برای استفاده از این ابزار جهت تحقق منافع ملی و تثبیت دستاوردهای ملت ایران در ناکام‌گذاشتن دشمنان از رسیدن به اهداف شوم‌شان مهیا است، اقدام خواهیم کرد.

      شما دوتا نوکر خالص آمریکا هستید نمی‌خواد برای ما کاری کنید شماها فقط دنبال منافع خودتو هستید پس لطفاً بفرمایید به نوکریتون برسید

