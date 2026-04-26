۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

کامبک تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل عربستان

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان موفق شد در بازی های ساحلی آسیا عربستان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و عربستان در چارچوب رقابت‌های بازی‌های ساحلی آسیا به میزبانی شهر سانیا چین، امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت و از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر ۱ شاگردان علی نادری به پایان رسید.

ملی‌پوشان کشورمان در حالی موفق شدند این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارند که دو تایم ابتدایی بازی بدون گل خاتمه یافت و دروازه‌ها بسته ماند.

در تایم سوم اما ابتدا این تیم عربستان بود که توسط «احمد الحمامی» موفق شد دروازه ایران را باز کند و از حریف پیش بیفتد. با این حال شاگردان علی نادری در ادامه واکنش مناسبی نشان دادند و توسط علی میرشکاری و رضا دیری دو بار دروازه عربستان را باز کردند تا نتیجه به سود ایران تغییر کند.

در نهایت این نتیجه تا پایان مسابقه حفظ شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران موفق شد یک پیروزی ارزشمند و شیرین را در این رقابت‌ها به دست آورد.

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۶
      شیرین که نبود توقع خیلی بیشتر بود برد ضعیف و بازی کم کیفیتی بود

