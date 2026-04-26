کامبک تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و عربستان در چارچوب رقابت‌های بازی‌های ساحلی آسیا به میزبانی شهر سانیا چین، امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت و از ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری ۲ بر ۱ شاگردان علی نادری به پایان رسید.

ملی‌پوشان کشورمان در حالی موفق شدند این مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارند که دو تایم ابتدایی بازی بدون گل خاتمه یافت و دروازه‌ها بسته ماند.

در تایم سوم اما ابتدا این تیم عربستان بود که توسط «احمد الحمامی» موفق شد دروازه ایران را باز کند و از حریف پیش بیفتد. با این حال شاگردان علی نادری در ادامه واکنش مناسبی نشان دادند و توسط علی میرشکاری و رضا دیری دو بار دروازه عربستان را باز کردند تا نتیجه به سود ایران تغییر کند.

در نهایت این نتیجه تا پایان مسابقه حفظ شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران موفق شد یک پیروزی ارزشمند و شیرین را در این رقابت‌ها به دست آورد.