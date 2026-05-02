منصوریان: بازی در خانه دیالی دشوار بود اما سه امتیاز را گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال دیالی و الطلبه در هفته سی و دوم لیگ ستارگان عراق روز گذشته (جمعه ۱۱ اردیبهشت) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان علیرضا منصوریان به پایان رسید تا الطلبه با ۶۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار گیرد و به رقابت با سایر مدعیان ادامه دهد.

علیرضا منصوریان در پایان این بازی اظهار داشت: این مسابقه به دلیل برگزاری در زمین حریف و حمایت هواداران الدیالی، دیدار دشواری برای ما بود.

وی افزود: با این حال بازیکنان ما توانستند با اجرای تاکتیک مناسب، سه امتیاز این مسابقه را کسب کنند و به هدف خود برسند.

سرمربی الطلبه با اشاره به بازگشت یکی از مهره‌های کلیدی تیمش گفت: نکته خوشحال‌کننده این دیدار، بازگشت محمد مظهر کاپیتان تیم از مصدومیت بود که نقش موثری در کنار سایر بازیکنان در این پیروزی ایفا کرد.

منصوریان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی بازیکنان ما در این مسابقه عملکرد خوبی داشتند و توانستند انتظارات کادر فنی را برآورده کنند.