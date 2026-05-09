به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان شامگاه جمعه ۱۸ اردیبهشت شروط ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را رسما اعلام کرد. همین موضوع باعث شد تا روزنامه موندودپورتیوو ایالت کاتالان اسپانیا در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران بپردازد.

در گزارش این روزنامه اسپانیایی آمده است: تهران تأکید کرده است که کشورهای میزبان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ یعنی آمریکا، مکزیک و کانادا باید شروط تعیین‌شده را بپذیرند.

فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه به صورت رسمی اعلام کرد که تیم ملی فوتبال مردان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهد کرد، اما همزمان خواستار پذیرش شروط خود از سوی کشورهای میزبان شد؛ موضوعی که در سایه تنش‌ها و جنگ در خاورمیانه مطرح شده است.

این درخواست پس از آن مطرح شد که کانادا از ورود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، برای حضور در کنگره فیفا جلوگیری کرد.

حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای برگزار شود، از زمان آغاز درگیری‌ها در خاورمیانه و حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در اواخر ماه فوریه، با ابهام‌هایی همراه بوده است.

فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه‌ای در وب‌سایت رسمی خود اعلام کرد: بدون تردید در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهیم کرد، اما کشورهای میزبان باید نگرانی‌های ما را در نظر بگیرند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما در این مسابقات حضور پیدا می‌کنیم، اما از باورها، فرهنگ و اعتقادات خود عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

فدراسیون فوتبال ایران همچنین تأکید کرد: هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند ایران را از حضور در مسابقه‌ای که با شایستگی به آن صعود کرده، محروم کند.

۱۰ شرط ایران برای حضور در جام جهانی

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز جمعه اعلام کرد که تهران ۱۰ شرط برای حضور در این مسابقات تعیین کرده و خواهان تضمین‌هایی درباره نحوه برخورد با ایران شده است.

برخی از این شروط شامل: صدور ویزا برای اعضای تیم، احترام به کادر تیم ملی، احترام به پرچم ایران، احترام به سرود ملی ایران و همچنین تأمین سطح بالایی از امنیت در: فرودگاه‌ها، هتل‌ها و مسیرهای منتهی به ورزشگاه‌هایی که ایران در آن‌ها بازی خواهد کرد، می‌شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶) - بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل