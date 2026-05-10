به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC، فروش بلیتهای رقابتهای جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان بهصورت رسمی آغاز میشود و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده است که در نخستین مرحله، یک بازه اختصاصی ۴۸ ساعته برای دارندگان کارتهای ویزا در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، این پیشفروش از ساعت ۲۰:۲۷ به وقت عربستان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۰ مه ۲۰۲۶) آغاز خواهد شد و طی این مدت، دارندگان کارتهای ویزا بهعنوان حامی رسمی جهانی مسابقات، پیش از سایر هواداران امکان خرید بلیتها را خواهند داشت. در این مرحله، بلیت تمامی ۵۱ دیدار این رقابتها قابل خریداری است که از جمله آنها میتوان به دیدار افتتاحیه میان عربستان سعودی و فلسطین در ۱۷ دی ۱۴۰۵ (۷ ژانویه ۲۰۲۷) و همچنین دیدار فینال در ۱۶ بهمن ۱۴۰۵ (۵ فوریه ۲۰۲۷) اشاره کرد.
پس از پایان این بازه اختصاصی، فروش عمومی بلیتها از ساعت ۲۰:۲۷ به وقت عربستان در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۲ مه ۲۰۲۶) آغاز خواهد شد و هواداران میتوانند از طریق وبسایت و اپلیکیشن «Ahlan» اقدام به خرید بلیت کنند.
در این دوره از رقابتها، قیمت بلیتها از ۳۰ ریال سعودی (حدود ۸ دلار) با احتساب قیمت هر دلار به مبلغ ۱۷۸ هزار تومان (یک میلیون و ۴۲۴ هزار تومان) آغاز میشود. همچنین بلیتهای ویژه (Premium) نیز از ۱۰۰ ریال سعودی (حدود ۲۷ دلار) (چهار میلیون و ۸۰۶ هزار تومان) در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
داتوک سری ویندسور جان دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، در این خصوص اظهار داشت: جام ملتهای آسیا همواره مهمترین صحنه فوتبال قاره ما بوده و بسیار خوشحالیم که این تورنمنت در عربستان به سطحی جدید رسیده است. آغاز فروش بلیتها گامی مهم در جهت گردهم آوردن هواداران از سراسر آسیا و جهان برای تماشای استعداد و شور فوتبال قاره است.
همچنین «مای الهلابی» مدیرعامل کمیته برگزاری محلی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ عربستان تأکید کرد: از اعلام آغاز فروش بلیتها بسیار خرسندیم و این فرصت را برای هواداران در عربستان، آسیا و سراسر جهان فراهم میکنیم تا بخشی از یکی از بزرگترین تورنمنتهای فوتبال باشند. فوتبال جایگاه ویژهای در قلب مردم عربستان دارد و ما مشتاقیم هواداران در سه شهر میزبان، فضایی منحصربهفرد ایجاد کنند.
وی افزود: این رقابتها یک نقطه عطف مهم برای فوتبال عربستان است و ادامه پیشرفتهای اخیر در تمام سطوح فوتبال این کشور را نشان میدهد و ما اطمینان داریم جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ تجربهای فراموشنشدنی برای بازیکنان و هواداران خواهد بود.
این مسابقات در سه شهر ریاض، جده و الخبر برگزار میشود. ریاض بهعنوان قلب رقابتها میزبان دیدار افتتاحیه و فینال در ورزشگاه «کینگ فهد اسپورتس سیتی» خواهد بود؛ ورزشگاهی که هماکنون در حال بازسازی گسترده است و در سال ۲۰۲۶ بهعنوان یکی از مدرنترین ورزشگاههای جهان بازگشایی خواهد شد. همچنین ورزشگاههای «کینگدام آرنا»، «کینگ سعود یونیورسیتی»، «امام محمد بن سعود» و «الشباب» نیز در این شهر میزبان مسابقات خواهند بود.
در شهر جده، ورزشگاه «کینگ عبدالله اسپورتس سیتی» میزبان یکی از دیدارهای مرحله نیمهنهایی و چند مسابقه حساس مرحله حذفی خواهد بود و ورزشگاه «پرنس عبدالله فیصل» نیز دیگر محل برگزاری دیدارها در این شهر است.
همچنین شهر الخبر برای نخستین بار با ورزشگاه جدید و مدرن «آرامکو» میزبان رقابتها خواهد بود و یکی از دیدارهای مرحله نیمهنهایی نیز در این شهر برگزار میشود؛ موضوعی که نشاندهنده توسعه سریع زیرساختهای ورزشی عربستان سعودی در مسیر میزبانی رویدادهای بزرگ بینالمللی است.
بر این اساس تیم ملی فوتبال ایران در گروه C با تیمهای ملی سوریه، قرقیزستان و چین همگروه شد.
زمان بازیهای تیم ملی در مرحله گروهی به شرح زیر است:
۱۹ دی
ایران - چین
۲۳ دی
قرقیزستان - ایران
۲۸ دی
ایران - سوریه
