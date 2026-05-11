۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۷

هاآرتص: تعداد جمهوریخواهان مخالف جنگ رو به افزایش است

یک روزنامه عبری زبان به افزایش مخالفت‌ها در میان جمهوریخواهان آمریکا درباره جنگ علیه ایران اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، تعداد جمهوریخواهان مخالف جنگ در آمریکا رو به افزایش است و اکثر آنها معتقدند که جنگ چیزی برای این کشور به ارمغان نیاورده است.

در این گزارش آمده است، سیاستمداران حزب جمهوریخواه آمریکا تلاش دارند از جنگ دور شوند. آنها از پاسخ به سؤالاتی نظیر نتایج این جنگ که چیزی جز افزایش قیمت ها در آمریکا نبوده شانه خالی می کنند.

پیشتر نیز رسانه های صهیونیستی گزارش دادند، بن‌بست ادامه دارد و ترامپ مانند شخصی است که گیر افتاده، شکست‌خورده و تحقیر شده است. هیچ چیز در هیچ زمینه‌ای آنطور که او می‌خواست پیش نمی‌رود.

در ادامه این گزارش آمده است، به نظر می‌رسد که یک جرقه کوچک در تنگه هرمز می‌تواند برای شعله‌ور کردن دوباره کل منطقه کافی باشد.

    IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
      دزد بد و بدتر سناریویی آشنا برای هر انسانی ( البته که پلیس خوب و بد )

