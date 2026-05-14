مشارکت عشایر مشگین‌ در آئین پشم چینی گوسفندان

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحاد، صفا و تشریک مساعی همچنان در میان جامعه اصیل عشایری این استان زنده، جاری و پویاست.

در همین راستا، اهالی باصفای قشلاق یوسف خانکندی از توابع شهرستان مشگین‌شهر، با روحیه‌ای برادرانه و ایثارگرانه برای انجام امور دامداری به یاری یکدیگر شتافتند.

این عشایر زحمتکش با تجمعی پرشور در دامداری حاج حبیب پهلوان، در یک کار گروهی و کاملاً صمیمی، عملیات سنتی پشم‌چینی گوسفندان وی را با موفقیت انجام دادند.

این اقدام زیبا و خودجوش، نشان‌دهنده حفظ ارزش‌های اصیل همیاری و تعاون در میان عشایر است که می‌تواند الگویی بی‌نظیر برای ترویج فرهنگ همدلی در کشور باشد.