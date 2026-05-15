به گزارش خبرگزاری مهر، الهام آبتین، مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستان و بلوچستان گفت: یک سر گاندو از روستای دلگان عبدالله بازار در بخش مرکزی شهرستان دشتیاری، توسط محیطبانان زندهگیری شد که این اقدام با هدف حفاظت از این گونه ارزشمند و جلوگیری از بروز هرگونه آسیب احتمالی به مردم و حیاتوحش انجام گرفت.
وی افزود: پس از بیومتری و انجام مراقبتهای اولیه، تمساح زندهگیریشده در یکی از زیستگاههای اصلی این گونه در منطقه حفاظتشده باهوکلات رهاسازی شد.
آبتین بر نقش مهم جوامع محلی در موضوعات مختلف زیستمحیطی در جنوب استان و ضرورت تعامل و همراهی آنان با محیطبانان در صیانت از تنوع زیستی تأکید کرد.
