رفع موانع ازدواج از مهمترین ضرورت های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عیسی بزمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ایرانشهر گفت: پیامبر اکرم(ص) و دیگر انبیا و اولیای الهی نیز با صبر و استقامت توانستند رسالت خود را به انجام برسانند و اگر این روحیه مقاومت نبود، امروز گسترش دین اسلام در جهان تحقق نمی‌یافت.

وی در ادامه با اشاره به دیگر توصیه‌های امام جواد(ع) بیان کرد: انسان باید در برابر محرومیت‌ها و کاستی‌های زندگی صبور باشد و فقر را عیب نداند، زیرا بسیاری از سختی‌ها می‌تواند زمینه رشد و تعالی انسان را فراهم کند.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: در روایات اسلامی، ازدواج محبوب‌ترین بنا نزد خداوند معرفی شده است و کسانی که از ترس فقر از ازدواج پرهیز می‌کنند، در واقع به وعده الهی بی‌اعتماد هستند.

موانع گوناگون و سنت های غیرمتعارف ازدواج را سخت کرده است

حجت الاسلام بزمانی با بیان اینکه امروز موانع متعددی در مسیر ازدواج جوانان وجود دارد، اظهار کرد: مهریه‌های سنگین، جهیزیه‌های تجملی، چشم‌وهم‌چشمی و توقعات غیرواقعی از جمله عواملی است که روند ازدواج را دشوار کرده است.

وی تأکید کرد: خانواده‌ها و جامعه باید با کنار گذاشتن سنت‌های غلط و حرکت به سمت ازدواج آسان، شرایط را برای تشکیل خانواده جوانان فراهم کنند.

امام جمعه ایرانشهر در پایان با تأکید بر لزوم حفظ وحدت و تبعیت از رهبری خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، صرفه‌جویی و تلاش برای تقویت امید و اعتماد در جامعه هستیم.