به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که برای مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می شود صبح امروز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت راهی کشور ترکیه شد و طبق گفته امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امکان دارد چند بازیکن از لیست تیم ملی برای حضور در جام جهانی تغییر کند.

خبرگزاری «france۲۴» در رابطه با برنامه تیم ملی در راه جام جهانی نوشت: تیم ملی فوتبال ایران با وجود شرایط سیاسی و تنش‌های اخیر، همچنان قصد دارد در رقابت‌های جام جهانی حضور پیدا کند؛ رقابت‌هایی که به میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد.

طی هفته‌های گذشته درگیری‌ها به‌دلیل برقراری آتش‌بس بین ایران و ایالات متحده متوقف شده، اما شکست مذاکرات صلح و همچنین حملات پهپادی جدید به کشورهای حاشیه خلیج فارس در آخر هفته، در کنار تهدیدهای مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی‌ها درباره احتمال ازسرگیری درگیری‌ها را افزایش داده است.

در همین شرایط، تیم ملی فوتبال ایران صبح امروز برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی خود پیش از سفر به ایالات متحده جهت حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، راهی آنتالیا در ترکیه شد.

طبق این گزارش، ترکیب تیم شامل ۲۲ بازیکن شاغل در لیگ داخلی به همراه کادر فنی بوده است.

امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، روز شنبه اعلام کرده بود که در زمان حضور در ترکیه، روند تکمیل درخواست ویزای آمریکا برای اعضای تیم نیز انجام خواهد شد.

از سوی دیگر، با وجود شرایط حساس، فیفا و مسئولان برگزاری تأکید کرده‌اند که رقابت‌ها طبق برنامه برگزار خواهد شد و ایران نیز از حضور در این مسابقات محروم نخواهد بود.

دونالد ترامپ نیز در اظهاراتی در اواخر آوریل گفته بود: فکر می‌کنم مسئولان برگزاری اجازه بدهند بازی کنند.

همچنین مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده است که در صورت وجود هرگونه مشکل، موضوع نه بازیکنان تیم ملی ایران، بلکه برخی همراهان احتمالی آنها خواهد بود.

ماه گذشته نیز برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال ایران سفر خود به کنگره فیفا در کانادا را لغو کردند و دلیل آن را «رفتار توهین‌آمیز مأموران مهاجرت کانادا» عنوان کردند.

تیم ملی ایران قصد دارد دو دیدار دوستانه در آنتالیا برگزار کند و تاکنون برگزاری یک مسابقه مقابل تیم گامبیا در تاریخ ۲۹ مه قطعی شده است.

در همین حال مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرده است که هنوز هیچ ویزایی برای اعضای تیم صادر نشده است.

در روز شنبه نیز ماتتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، در ترکیه با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران دیدار کرده و هر دو طرف این جلسه را «سازنده» توصیف کرده‌اند.

طبق برنامه، زمانی که کاروان ایران وارد ایالات متحده شود، کمپ اصلی این تیم در شهر توسان ایالت آریزونا برپا خواهد شد.

تیم ملی ایران در گروه G این رقابت‌ها قرار دارد و باید در نخستین دیدار خود روز ۱۵ ژوئن در لس‌آنجلس به مصاف تیم ملی نیوزیلند برود. سپس در همین شهر با بلژیک روبه‌رو خواهد شد و در آخرین بازی مرحله گروهی نیز در شهر سیاتل مقابل مصر قرار می‌گیرد.