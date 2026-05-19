به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، رشد و توسعه والیبال زنان ایران یکی از اولویتهای کاری فدراسیون والیبال است، به گونهای که قرار گرفتن تیم ملی زنان در بین چهار تیم برتر قاره کهن و همچنین راهیابی به لیگ ملتهای والیبال زنان به عنوان آرمانهای اصلی والیبال ایران در این بخش معرفی شده است.
در همین راستا پروژه توسعه و رشد والیبال زنان از دو سال پیش با جذب لی دو هی سرمربی کرهای تیم ملی والیبال کشورمان با بهرهگیری از امتیاز استخدام یک مربی ازسوی فدراسیون جهانی والیبال آغاز شد و سال گذشته با کسب نخستین مدال طلای بینالمللی ثبت شده در فدراسیون جهانی والیبال روزنههای امید در مسیر رشد والیبال زنان ایران پدیدار شد.
در همین راستا تیم زنان کشورمان که با نام مهرگان در لیگ قهرمانان زنان آسیا حضور پیدا کرده بود، با حمایت کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی، با تخفیفی ۵۰ درصدی و وام بلند مدت برای نخستین مرتبه در تاریخ والیبال در کمپ تمرینی بینالمللی دو ماهه حضور پیدا کرد.
علاوه بر این با درخواست لی دو هی و پیگیری سید میلاد تقوی، سون هه چونگ یک مربی کرهای دیگر که تجربه حضور در دو دوره المپیک (۱۹۹۶ و ۲۰۰۰)، سه دوره مسابقات قهرمانی زنان جهان (۱۹۹۴، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰) و دو دوره قهرمانی ردهسنی جهان (۱۹۹۱ زیر ۱۹ سال و کسب مدال طلا) و (۱۹۹۳ زیر ۲۱ سال و کسب مدال برنز) را در کارنامه خود دارد، به عنوان دستیار سرمربی تیم ملی زنان انتخاب و در اردوی تایلند به تیم ملی والیبال کشورمان ملحق شد.
وی بازیکن والیبال در پست دریافت کننده قدرتی بوده و با توجه به اینکه لی دو هی به یک مربی با این تخصص نیاز مبرم داشت تا تجربههای خود را به نسل جوان والیبال ایران منتقل، حرکات ملی پوشان در این پست را اصلاح و تمرینات مورد نیاز برای این پست را نیز تداعی کند، مقرر شد چونگ در کنار ملی پوشان حضور پیدا کند.
یک طلا و دو نقره در بازیهای آسیایی، سه مدال نقره در قهرمانی زنان آسیا، یک مدال برنز در گرندپریکس جهان، دو مدال طلا و برنز در قهرمانی باشگاههای زنان آسیا (۱۹۹۶ و ۱۹۹۹)، ۶ مقام قهرمانی و مدال طلا، دو مقام نایب قهرمانی و مدال نقره و یک مقام سومی در لیگ کره جنوبی از دیگر افتخارات این مربی در دوران بازیکنی والیبال است.
این مربی ساکن شهر سیدنی در استرالیا است و ملی پوشان ایران را در دو هفته اردوی تایلند همراهی کرد و به عنوان کمک مربی لی دو هی در مسابقات جام والیبال زنان آسیا در فیلیپین روی نیمکت حضور خواهد داشت.
جام والیبال زنان آسیا از ۱۶ تا ۲۴ خرداد به میزبانی فیلیپین برگزار میشود و تیم ملی زنان ایران بعد از حضور در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی در نپال (یکم تا هشتم خرداد) راهی مانیل میشود.
تیم ملی والیبال زنان ایران در مسیر رشد و توسعه خود برای حضور شایسته در رویدادهای بینالمللی از تجارب یک مربی خارجی دیگر بهرهمند شد.
