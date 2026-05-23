عملیات اجرایی طرح جامع ۵ پایانه مرزی آذربایجان غربی امسال آغاز می شود

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون ۷ پایانه مرزی فعال در استان داریم، اظهار کرد: توسعه و ساماندهی ۵ پایانه مرزی بازرگان، تمرچین، سرو، کوزه رش و رازی استان در شورای ساماندهی مبادلات مرزی به تصویب رسیده امسال وارد فاز اجرایی می شوند.

وی با بیان اینکه مرزها از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور به شمار می روند، عنوان کرد: آذربایجان غربی به دلیل هم مرزی با سه کشور خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است باید از این توان بالقوه برای توسعه همه‌ جانبه استان بهره گرفت.

شکری با اشاره به مزیت مرزهای استان در صادرات، واردات، ترانزیت، حمل کالاهای اساسی گفت: نیمه نخست امسال سه الی چهار طرح تکمیلی جامع این ۵ پایانه مرزی آغاز و تا پایان سال در ۵ پایانه عملیات اجرایی آغاز می شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر مرزی استان گفت: آذربایجان‌ غربی با برخورداری از ۷ پایانه مرزی، پرمرزترین استان کشور محسوب می‌شود و در مسیر کریدورهای مهم بین‌المللی قرار دارد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی تسهیل تردد مسافر، تسهیل امور گمرکی، امور حمل و نقل را بخشی از اقدامات پیش بینی شده در طرح تکمیلی این پایانه های مرزی دانست.

وی در خصوص راه اندازی مرز کوزه رش در سلماس نیز افزود: عملیات آماده سازی سایت موقت پایانه مرزی کوزه رش سلماس برای تردد مسافر در فاز نخست آغاز شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش در دستور کار قرار دارد و فاز نخست آن به پایان رسیده و همچنین جزئیات فنی، نقشه‌ها و مراحل اجرایی فاز دوم نیز در حال تدوین بوده و به‌زودی وارد مرحله پیمان‌سپاری می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی ادامه داد: با توجه به ضرورت توسعه زیرساخت‌ های این پایانه مرزی، در مرحله موقت، بخش مسافری به‌صورت کانکسی جانمایی شده و عملیات پی‌کنی سایت موقت آغاز تا با بهره ‌برداری از این کانکس‌ها، تردد مسافران در مرز کوزه‌رش عملیاتی شود.

شکری با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای تجهیز و استقرار کانکس‌ها حدود ۱۱ میلیارد تومان است، تصریح کرد: قراردادهای مربوطه منعقد و تامین اعتبار انجام شده و پیمانکاران نیز عملیات اجرایی را آغاز خواهند کرد.

وی با اشاره به میزان اعتبار طرح جامع خاطرنشان کرد: اجرای کامل طرح جامع پایانه مرزی کوزه‌رش نیازمند اعتباری بالغ بر یک همت است که مطالعات آن انجام شده، نقشه‌ها آماده بوده و انشعابات برق و سایر تاسیسات زیربنایی نیز اخذ شده است.

آذربایجان‌ غربی دارای ۷ مرز رسمی با کشورهای ترکیه، عراق و جمهوری خودمختارنخجوان است که ۴ مرز آن مشترک با کشور ترکیه بوده و پایانه مرزی کوزه‌رش نیز یکی از این مرزهای رسمی مصوب شورای ساماندهی مرزها به شمار می‌ رود.