نگاهی به کمپ تیم ملی فوتبال در مکزیک/ دلیل جابجایی با آمریکا چه بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، کمپ تمرینی «نووفوت تیخوآنا» در ایالت باخا کالیفرنیای مکزیک به عنوان محل استقرار و تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جریان رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده است؛ مجموعهای ورزشی که در منطقه ۲۰ نوویامبره شهر تیخوانا و در نزدیکی مرز آمریکا و شهر سندیگو قرار دارد.
این مجموعه که بهعنوان یکی از مراکز فعال فوتبال در شمال مکزیک شناخته میشود، میزبان برنامهها و کمپهای آموزشی مختلف فوتبال در ردههای سنی گوناگون بوده و در سالهای اخیر بهعنوان یک پایگاه تمرینی چندمنظوره مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از وبسایت رسمی مجموعه نووفوت، این کمپ دارای چندین زمین فوتبال ۵ و ۷ نفره است و امکان برگزاری تمرینات گروهی، بازیهای درونتیمی و جلسات تاکتیکی را فراهم میکند.
همچنین این مجموعه مجهز به سالن بدنسازی، فضاهای تمرینی مکمل و امکانات اولیه ریکاوری است که برای آمادهسازی تیمهای ورزشی در طول اردوهای کوتاهمدت طراحی شدهاند. رختکنها، بوفه، فضاهای استراحت و پارکینگ نیز از دیگر امکانات عمومی این مجموعه به شمار میرود.
این کمپ بر اساس مدل تمرینی مبتنی بر آموزشهای آکادمی فوتبال طراحی شده و در برخی دورهها با همکاری مربیان بینالمللی از جمله برنامههای آموزشی مرتبط با بنیاد رئال مادرید نیز فعالیت داشته است؛ با این حال ساختار اصلی آن یک مجموعه ورزشی عمومی و آموزشی محسوب میشود.
طبق برنامه اعلامشده، این مجموعه در طول برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان محل تمرین و استقرار تیم ملی فوتبال ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نقش پایگاه آمادهسازی شاگردان امیر قلعه نویی را بر عهده دارد.
موقعیت جغرافیایی این کمپ در نزدیکی مرز آمریکا، دسترسی نسبی به شهرهای محل برگزاری مسابقات ایران در ساحل غربی ایالات متحده را تسهیل میکند و یکی از دلایل اصلی انتخاب آن به عنوان کمپ تیم ملی ایران عنوان شده است.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
