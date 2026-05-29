به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، توپخانه‌های رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش منطقه دبین واقع در مرجعیون در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داده‌اند.

رژیم صهیونیستی همچنین حملاتی را به منطقه یحمر الشقیف واقع در جنوب لبنان انجام داده است. حزب الله لبنان اعلام کرد که یک تانک مرکاوای رژیم صهیونی در این منطقه مورد اصابت قرار داده و تانک مذکور به آتش کشیده شده است.

شهرک‌های کفرتبنیت و جویا در جنوب لبنان نیز هدف حملات رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین هشدارهای تخلیه برای ساکنان ۶ روستا و شهرک واقع در جنوب لبنان را صادر کرده است.

بنابر اعلام شبکه المیادین، رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته حملاتی را به منطقه دیرقانون النهر و منطقه ارنون و القلیله در الجلیل غربی انجام داده است.

از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از منابع رسانه ای و فضای مجازی رژیم صهیونیستی گزارش داد که چندین نفر از عناصر ارتش در حملات مختلف در جنوب لبنان زخمی شده اند.