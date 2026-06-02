علیرضا پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عید غدیر و حضور ورزشکاران در جشن غدیر اظهار داشت: فکر میکنم بیش از ۶۰ روز است که موکب ما در میدان ونک برپا شده، انشاالله به مناسبت عید غدیر با حضور ملیپوشهای هندبال کشورمان برنامه خواهیم داشت و روز پنجشنبه هم در جشن غدیر انشاالله شرکت خواهیم کرد.
وی افزود: به هر شکل جامعه ورزش نشان دادهاند که با اعتقاد کامل و قلبی، همیشه همانطور که در میدانهای رقابت با تمام توان حضور پیدا کردهاند، در این میدانها هم که امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است همینگونه حضور دارند؛ همانطور که مردم قهرمان ما بیش از ۹۰ شب در میدان حضور پیدا کردند، قهرمانانه و شجاعانه و مدال افتخار را بر گردن آویختند.
رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: ما هم وظیفهمان این است که در این مراسمها، خصوصاً مراسمهای فرهنگی و مذهبی، حضور پررنگی داشته باشیم.
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