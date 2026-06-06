رکوردشکنی تولید بیش از یک میلیون قطعه پولت در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی با توجه به عملکرد واحدهای صنعتی فارس، اظهار داشت: تاکنون از ظرفیت یک میلیون و ۳۳۵ هزار و ۲۹۲ قطعهای واحدهای موجود، بالغ بر یک میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۴۰ قطعه پولت تخمگذار با موفقیت تولید شده است.
وی اظهار کرد: فعالیت ۲۰ واحد صنعتی متخصص در این حوزه، نقشی حیاتی در تأمین نیاز واحدهای مرغ تخمگذار و حفظ ثبات زنجیره تأمین پروتئین در استان ایفا میکند.
این مقام مسئول با شناسایی مناطق پیشتاز در این صنعت، اعلام کرد: شهرستانهای خفر، بیضا و اقلید به ترتیب با بیشترین میزان تولید، قطبهای استراتژیک و پیشران اصلی پرورش پولت تخمگذار در استان فارس محسوب میشوند.
فلاحی با اشاره به حساسیت بالای صنعت طیور، خاطرنشان کرد: کیفیت مدیریت، الگوی تغذیه و رعایت دقیق اصول بهداشتی در دوره پرورش پولت، مستقیماً بر عملکرد نهایی گلههای تخمگذار و میزان تولید تخممرغ تأثیر میگذارد.
وی افزود: جهاد کشاورزی برای تضمین کیفیت تولید، نظارتهای فنی و تخصصی مستمر بر تمامی واحدهای پرورش پولت را در دستور کار ویژه قرار داده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تأکید بر اهمیت استراتژیک این بخش، عنوان کرد: توسعه و ارتقای سطح کیفی واحدهای پرورش پولت تخمگذار، فراتر از افزایش بهرهوری مرغهای تخمگذار، عاملی کلیدی در تأمین پایدار محصولات پروتئینی و تقویت امنیت غذایی جامعه است.
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