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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

داودی: سامانه «فواد ۱۲۸» نظارت مردمی بر عملکرد ادارات را تقویت می‌کند

داودی: سامانه «فواد ۱۲۸» نظارت مردمی بر عملکرد ادارات را تقویت می‌کند

سنندج- رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» با هدف افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کامل داودی عصر سه‌شنبه در نشست آغاز به کار سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» در کردستان اظهار کرد: پاسخگویی مؤثر دستگاه‌های اجرایی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی است و این سامانه با همین رویکرد طراحی و عملیاتی شده است.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره میزان رضایتمندی مردم از خدمات اداری افزود: ارزیابی‌ها نشان داد که بخش قابل توجهی از نارضایتی شهروندان به نحوه ارائه خدمات و نبود سازوکار متمرکز برای رسیدگی به مشکلات اداری بازمی‌گردد؛ موضوعی که ضرورت ایجاد یک سامانه یکپارچه را دوچندان کرد.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: پیش از راه‌اندازی این سامانه، هر دستگاه به صورت مستقل شکایات را دریافت و بررسی می‌کرد، اما در «فواد ۱۲۸» روند رسیدگی به صورت متمرکز، برخط و با نظارت بی‌طرفانه انجام می‌شود.

داودی با بیان اینکه ملاک اصلی در این سامانه، نظر مردم درباره نحوه حل مشکلات است، گفت: برای نخستین بار امکان رصد لحظه‌ای میزان رضایت شهروندان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی فراهم شده و گزارش‌های آن به صورت مستمر در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۱۲۶ هزار تماس با این سامانه برقرار شد که از این تعداد، ۱۶ هزار مورد به عنوان گزارش و مطالبه قابل پیگیری ثبت و بررسی شد.

رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مشکلات ثبت‌شده مربوط به پاسخگو نبودن برخی واحدهای اداری، به‌روز نبودن مسیرهای ارتباطی، ابهام در فرآیندهای ارائه خدمات و همچنین نحوه برخورد با مراجعان بوده است.

داودی با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاه‌ها به صورت مستمر ارزیابی خواهد شد، اظهار کرد: در آینده کارنامه عملکرد ادارات در حوزه پاسخگویی و سلامت اداری نیز منتشر می‌شود و مدیران موفق مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

وی افزود: سامانه «فواد ۱۲۸» صرفاً یک بستر ثبت شکایت نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح فرآیندها، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت نظارت مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود.

داودی در پایان با اشاره به رویکرد دولت در بهره‌گیری از نظرات مردم گفت: این سامانه گامی مهم برای قرار گرفتن عملکرد دستگاه‌های اجرایی در معرض ارزیابی مستقیم شهروندان و توسعه فرهنگ پاسخگویی در نظام اداری کشور است.

کد مطلب 6855261

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