به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین ماشاریپوف وینگر - هافبک تیم فوتبال استقلال ایران و ملی فوتبال ازبکستان که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته بود، بار دیگر مصدوم شد و احتمال دارد در جام جهانی ۲۰۲۶ غایب باشد.

فدراسیون فوتبال ازبکستان در اطلاعیه ای در خصوص وضعیت این بازیکن نوشت: جلال‌الدین ماشاریپوف بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان به دلیل مشکل درد در ناحیه کمر، در روزهای اخیر اردوی این تیم در آمریکا و همچنین در دیدارهای دوستانه برابر کانادا و هلند حضور نداشته است.

در هفته‌های گذشته این بازیکن از درد در ناحیه کمر رنج می‌برد که با استفاده از دارو و جلسات فیزیوتراپی، وضعیت او تا حدی بهبود یافته بود.

با این حال، دردهای او بار دیگر شدت گرفت. نتایج تصویربرداری MRI نشان داد که فتق دیسک بین‌مهره‌ای (دیسک کمر) او مجدداً عود کرده است.

در حال حاضر کادر پزشکی تیم ملی ازبکستان روند درمان و بررسی وضعیت این بازیکن را دنبال می‌کند. پس از دریافت نتایج نهایی پزشکی، اطلاعات تکمیلی درباره شرایط او منتشر خواهد شد.