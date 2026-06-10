تمرین سنگین شاگردان عبدی در ترکیه/ زمان بازگشت مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی آماده‌سازی تیم مفوتبال امید در ترکیه با برگزاری تمرینات منظم و فشرده دنبال می‌شود و ملی‌پوشان زیر نظر کادر فنی برنامه‌های آماده‌سازی خود را پشت سر می‌گذارند.

در تمرین ظهر امروز (چهارشنبه 20 خرداد)، بخش قابل توجهی از برنامه‌ها به افزایش آمادگی جسمانی و ارتقای توان بدنی بازیکنان اختصاص داشت. ملی‌پوشان در نوبت‌های مختلف، تمرینات هوازی، قدرتی و تاکتیکی را با جدیت دنبال کردند تا به شرایط مطلوب برای حضور در رقابت‌های پیش رو دست یابند.

کادر فنی با اعمال فشار تمرینی متناسب با برنامه‌های از پیش تعیین‌شده، روند آماده‌سازی بازیکنان را به دقت زیر نظر داشت.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط مربیان در این اردو، بازیکنان به حد ایده آلی از آمادگی رسیده اند تا در اردوهای بعدی بتوانند برنامه های تاکتیکی را اجرا کنند.

تیم امید فردا پنجشنبه قرار است بازی درون تیمی برگزار کند و سپس راهی تهران شود.