امدادرسانی به ۹ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲۹ نفر مصدوم شدند

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی نیروهای امداد و نجات به هشت حادثه ترافیکی طی یک هفته گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت ۲۹ نفر را در پی داشته است.

وی‌ از فوت یک هموطن در سانحه رانندگی واژگونی پراید پنج کیلومتر بعد از صید آباد در محور دامغان به سمنان ابراز تأسف کرد و ادامه داد: سه مصدوم حادثه نیز راهی بیمارستان شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از مصدومیت ۹ نفر در تصادفات از نوع برخورد دو خودرو با یکدیگر خبر داد و بیان کرد: تصادف ال ۹۰ و پیکان وانت محور ایوانکی به شریف آباد پنج نفر و تصادف رانا و نیسان محور دامغان به کیاسر چهار نفر امداد رسانی شدند.

درخشان تعداد حوادث واژگونی خودرو را چهار مورد اعلام کرد و یادآور شد: این نوع حوادث مصدومیت ۱۰ نفر را رقم زده است که در مهمترین رویداد واژگونی سمند کیلومتر ۱۱ محور فولاد محله به شهمیرزاد بود که با پنج مصدوم بیشترین مجروح حادثه را رقم زد.

وی ادامه داد: به دو مصدوم برخورد ساینا با تپه محور سمنان- دامغان، چهار مصدوم حادثه برخورد پراید با تپه محور میامی- سبزوار و چهار مصدوم سقوط پراید در دره محور دامغان- گلوگاه امداد رسانی لازم شده است.