گرانی صدای همه را درآورده است/ اتهام به فیفا به خاطر «بازارسیاه» بلیت

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش‌های منتشرشده از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حاکی از شکل‌گیری موجی از انتقادها درباره قیمت بالای بلیت‌های این مسابقات است؛ تا جایی که برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اسپانیایی «موندو دپورتیوو» از عنوان «فیفا خودِ بازار سیاه بلیت است» استفاده کرده‌اند.

بر اساس گزارش این روزنامه اسپانیایی، قیمت حضور در دیدار فینال تا حدود ۱۲۵ هزار و ۹۲۸ دلار نیز اعلام شده است؛ رقمی که شامل بلیت‌های ویژه در بخش موسوم به Trophy Lounge می‌شود؛ بخشی که در آن خدماتی مانند غذا و نوشیدنی نامحدود نیز ارائه می‌شود.

در مقابل، ارزان‌ترین بلیت فینال در ورزشگاه مت‌لایف نیوجرسی و در طبقه سوم حدود ۸۵۱۴ دلار قیمت دارد. همچنین در بازار غیررسمی نیز حتی خریدهایی تا حدود ۲ میلیون دلار برای دو بلیت گزارش شده، هرچند تأیید رسمی برای این رقم وجود ندارد.

در همین حال، گفته می‌شود قیمت متوسط حضور در یک مسابقه مرحله گروهی نیز حدود ۱۵۰۰ دلار است. به عنوان مثال، بلیت دیدار تیم‌های استرالیا و ترکیه در ونکوور از حدود ۴۹۶ دلار آغاز می‌شود.

طبق این گزارش، فیفا علاوه بر فروش مستقیم بلیت، بستری رسمی برای «بازار ثانویه» یا فروش مجدد ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که این نهاد از هر تراکنش ۱۵ درصد از فروشنده و ۱۵ درصد از خریدار دریافت می‌کند. در این سیستم، محدودیتی برای افزایش قیمت بلیت‌ها نیز وجود ندارد و قیمت‌ها بر اساس میزان تقاضا تغییر می‌کنند.

همچنین یک بخش دیگر در سایت رسمی فیفا با عنوان «خرید لحظه آخری» وجود دارد که مربوط به بلیت‌های فروش‌نرفته است و قیمت‌ها در آن به صورت شناور و بر اساس میزان تقاضا تغییر می‌کند؛ با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی در این بخش نیز قیمت‌ها بسیار بالا هستند.

برای نمونه، بلیت برخی دیدارها مانند مسابقه استرالیا و ترکیه نیز در حالت عادی کمتر از حدود ۴۹۶ دلار پیدا نمی‌شود؛ حتی در شهرهایی که قیمت‌ها نسبتاً پایین‌تر بوده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که برای دیدار افتتاحیه تیم ملی اسپانیا مقابل کیپ‌ورد، ارزان‌ترین بلیت حدود ۶۸۴ دلار بوده و اغلب گزینه‌ها از مرز ۱۰۰۰ دلار فراتر می‌رود. همچنین پلتفرم‌های فروش مجدد مانند Viagogo و StubHub نیز قیمت‌هایی مشابه بازار رسمی ارائه می‌دهند.

بر اساس آمارها، درآمد فیفا از فروش بلیت در جام جهانی ۲۰۲۲ حدود ۸۲۴ میلیون یورو بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در جام جهانی ۲۰۲۶ به حدود ۲.۶ میلیارد یورو برسد.

در پایان این گزارش تأکید شده است که این مدل قیمت‌گذاری باعث شده بسیاری از هواداران از سراسر جهان، به‌ویژه کشورهایی با توان مالی پایین‌تر نسبت به آمریکا، عملاً از حضور در ورزشگاه‌ها محروم شوند؛ چرا که علاوه بر هزینه بلیت، باید هزینه‌های سفر، اقامت، حمل‌ونقل و خوراک را نیز پرداخت کنند.