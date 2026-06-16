آمار بازی ایران و نیوزیلند از نگاه OPTA/ یک بازیکن ستاره تیم ملی بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در هفته اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز سه شنبه ۲۶ خرداد و از ساعت ۰۴:۳۰ در ورزشگاه سوفای شهر لس آنجلس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

بررسی آمار و داده‌های منتشرشده از سوی ابر رایانه «اُپتا» نشان می‌دهد نتیجه تساوی بیش از آنکه حاصل شانس باشد، با روند کلی مسابقه همخوانی داشته است؛ دیداری که در آن ایران در خلق موقعیت اندکی برتر ظاهر شد اما نیوزیلند در ضربات نهایی عملکرد مؤثرتری داشت.

برتری نسبی ایران در خلق موقعیت

بر اساس آمار رسمی مسابقه، ایران با ثبت ۱.۵۰ امید گل (xG) در برابر ۱.۲۴ امید گل نیوزیلند، موقعیت‌های باکیفیت‌تری نسبت به حریف خود ایجاد کرد. شاگردان قلعه‌نویی ۱۷ بار به سمت دروازه نیوزیلند شوت زدند، در حالی که این آمار برای حریف ۱۴ شوت بود.

با این حال نکته قابل توجه به دقت ضربات دو تیم بازمی‌گردد. ایران از ۱۷ شوت خود تنها ۴ ضربه را در چارچوب قرار داد اما نیوزیلند ۸ شوت در چارچوب داشت؛ آماری که نشان می‌دهد تیم اقیانوسیه‌ای در استفاده از فرصت‌های خود خطرناک‌تر ظاهر شده است.

از نظر مالکیت توپ نیز مسابقه کاملاً متعادل دنبال شد و نیوزیلند با ۵۲ درصد مالکیت، اندکی بیشتر از ایرانِ ۴۸ درصدی توپ را در اختیار داشت.

شروع شوک‌آور و پاسخ ایران

نمودار تهدید هجومی مسابقه نشان می‌دهد ایران بازی را بهتر آغاز کرده بود اما نخستین ضربه جدی نیوزیلند در دقیقه هفتم به گل تبدیل شد. الیجا جاست روی ضدحمله‌ای سریع دروازه علیرضا بیرانوند را باز کرد تا نیوزیلند خیلی زود پیش بیفتد.

پس از دریافت گل، ایران کنترل بازی را در اختیار گرفت و بین دقایق ۲۰ تا ۴۰ فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کرد. در همین بازه بود که مهدی طارمی با یک شوت سنگین تیرک دروازه نیوزیلند را به لرزه درآورد؛ موقعیتی که یکی از خطرناک‌ترین فرصت‌های ایران در طول مسابقه محسوب می‌شد.

سرانجام در دقیقه ۳۲ رامین رضاییان با استفاده از فضای ایجاد شده در خط دفاعی نیوزیلند گل تساوی را به ثمر رساند. داده‌های xG نشان می‌دهد این صحنه یکی از باکیفیت‌ترین موقعیت‌های ایجاد شده توسط ایران در مسابقه بوده است.

ضربه دوم نیوزیلند و واکنش سریع ایران

در آغاز نیمه دوم، نیوزیلند بار دیگر از ضعف ایران در مهار ضدحملات بهره برد. در دقیقه ۵۴ کریس وود با یک پاس دقیق، الیجا جاست را صاحب موقعیت کرد و این مهاجم با عبور توپ از بالای سر بیرانوند دومین گل خود را به ثمر رساند.

اما واکنش ایران سریع و مؤثر بود. نمودار تهدید هجومی اپتا نشان می‌دهد بین دقایق ۵۸ تا ۷۰ بیشترین فشار هجومی ایران در کل مسابقه ثبت شده است. این فشار در دقیقه ۶۴ به ثمر نشست؛ جایی که رامین رضاییان با ارسال دقیق از سمت راست، محمد محبی را صاحب موقعیت کرد و این بازیکن با ضربه سر تماشایی گل دوم ایران را وارد دروازه نیوزیلند کرد.

رضاییان؛ ستاره بی‌چون و چرای میدان

آمار بازی نشان می‌دهد رامین رضاییان مؤثرترین بازیکن ایران در این مسابقه بوده است. او علاوه بر به ثمر رساندن گل نخست تیم ملی، پاس گل دوم را نیز ارسال کرد تا روی هر دو گل ایران نقش مستقیم داشته باشد.

محمد محبی نیز با گل حساس خود سهم مهمی در بازگشت ایران به مسابقه ایفا کرد. در سوی مقابل، الیجا جاست با دو گل بهترین بازیکن نیوزیلند بود و کریس وود نیز در هر دو گل تیمش نقش کلیدی داشت.

ضعف در ضربات نهایی و دفاع انتقالی

آمار مسابقه دو ضعف مهم تیم ملی ایران را آشکار می‌کند. نخست اینکه هر دو گل نیوزیلند روی انتقال سریع از دفاع به حمله و ضدحمله به ثمر رسید؛ موضوعی که نشان‌دهنده مشکلات ایران در بازگشت دفاعی است.

دومین ضعف به دقت پایین ضربات بازیکنان ایران بازمی‌گردد. ثبت تنها ۴ شوت در چارچوب از مجموع ۱۷ شوت نشان می‌دهد شاگردان قلعه‌نویی در ضربات آخر عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و در صورت افزایش دقت می‌توانستند به پیروزی دست پیدا کنند.

هرچند در نگاه نخست توقف برابر نیوزیلند ممکن است نتیجه‌ای دور از انتظار برای فوتبال ایران تلقی شود، اما داده‌های آماری اپتا نشان می‌دهد این مسابقه یکی از متعادل‌ترین دیدارهای دور نخست مرحله گروهی بوده است.

ایران با امید گل بیشتر و تعداد شوت بالاتر، اندکی برتر از حریف ظاهر شد اما نیوزیلند در دقت ضربات، شوت‌های در چارچوب و بهره‌برداری از ضدحملات موفق‌تر بود. به همین دلیل تساوی ۲ بر ۲ را می‌توان نتیجه‌ای منطبق با روند کلی مسابقه دانست؛ دیداری که در آن ایران شخصیت تیمی خود را با دو بار بازگشت به بازی نشان داد اما برای کسب سه امتیاز، به دقت و تمرکز بیشتری نیاز داشت.