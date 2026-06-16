نجفی:اتصال شبکه ریلی کرمانشاه به بغداد اولویت توسعه استان کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی صبح سه شنبه در جریان بازدید میدانی از پروژه راهآهن کرمانشاه - اسلامآبادغرب، روند اجرای این طرح و آخرین وضعیت کارگاههای عمرانی، پلها و تونلهای در دست ساخت را مورد بررسی قرار داد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه اظهار کرد: مسیر کرمانشاه - خسروی یکی از مهمترین کریدورهای تجاری، مسافری و زیارتی کشور در غرب ایران به شمار میرود و از جایگاه ویژهای در توسعه ارتباطات منطقهای برخوردار است.
وی افزود: تکمیل خط آهن کرمانشاه - خسروی به طول ۲۶۳ کیلومتر و اتصال آن به شبکه ریلی کشور عراق، از اولویتهای مهم دولت و مدیریت ارشد استان است و پیگیریهای لازم برای تسریع در اجرای این طرح با جدیت دنبال میشود.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فاز نخست این پروژه در مسیر کرمانشاه تا اسلامآبادغرب اجرا میشود، گفت: این قطعه ۱۱۵ کیلومتر طول دارد و روند پیشرفت آن به صورت مستمر از سوی مسئولان استان مورد ارزیابی و پایش قرار میگیرد.
نجفی ادامه داد: در بازدید انجام شده، بخشهای مختلف پروژه از جمله کارگاههای اجرایی، جبهههای کاری، پلها، تونلها و عملیات زیرسازی مسیر در محدوده خورخور، هلشی و پشتهکش مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی پیمانکار پروژه تصریح کرد: تاکنون حدود پنج کیلومتر از مسیر حدفاصل ایستگاه دهپهن تا پشتهکش وارد مرحله تراورسگذاری شده که نشاندهنده پیشرفت عملیات اجرایی در این بخش است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به تأکید استاندار کرمانشاه، روند اجرای این پروژه به شکل منظم رصد میشود و گزارش پیشرفت آن به دستگاههای ملی و وزارتخانه مربوطه ارسال خواهد شد.
نجفی در پایان تأکید کرد: تکمیل این پروژه علاوه بر تقویت زیرساختهای حملونقل استان، نقش مهمی در توسعه تجارت، تسهیل تردد زائران و افزایش ارتباطات اقتصادی میان ایران و عراق خواهد داشت.
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