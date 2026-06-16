طنین شور حسینی در دروازه عتبات؛ فعالیت۱۵۰۰ هیئت کرمانشاهی در محرم ۱۴۰۵

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- ایمان مهتران: با طنین‌انداز شدن نوای حزن‌انگیز کاروان کربلا در فضای مصفای دیار پهلوانان، بار دیگر ماه محرم ۱۴۰۵ از راه رسید تا حماسه‌ای شکوهمند از جنس شور و شعور حسینی در پهنه استان کرمانشاه، گهواره تمدن و دروازه تاریخی عتبات عالیات، رقم بخورد. عزاداری برای سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این خطه اصیل، نه یک آیین تقویمی و پدیده‌ای گذرا، بلکه جریانی سیال، زنده و ریشه‌دار است که با تار و پود هویت، فرهنگ و باورهای اعتقادی مردم سلحشور و ولایت‌مدار زاگرس‌نشین پیوند خورده است. کرمانشاه به عنوان گذرگاه باقدمت زائران حسینی، همواره مدال افتخار خادمی اهل‌بیت (ع) را بر سینه دارد و این اصالت بومی در روزهای محرم امسال، با همبستگی مقتدرانه اقوام و مذاهب مختلف استان، جلوه‌ای منحصربه‌فرد و چشمگیر به خود گرفته است.

در این میان، هیأت‌های مذهبی به عنوان اصیل‌ترین، مردمی‌ترین و پایدارترین تشکل‌های دینی و اجتماعی، نقش قلب تپنده را در برپایی مناسک عاشورایی ایفا می‌کنند. این کانون‌های معرفتی با تکیه بر ظرفیت‌های خودجوش و عشق بی‌پایان مردم به خاندان رسالت، در محرم ۱۴۰۵ با آرایشی نوین، منسجم و هوشمندانه به میدان آمده‌اند تا فضای سراسر استان را به عطر حماسه و شهادت معطر سازند. هیأت‌های بومی کرمانشاه در محرم جاری نه‌تنها در اقامه عزاداری‌های سنتی، سیاه‌پوش کردن محلات، برپایی موکب‌های صلواتی و احیای نواهای اصیل عزاداری پیشتاز بوده‌اند، بلکه با درک دقیق از مقتضیات زمانه و هجمه‌های فرهنگی جبهه استکبار، به بازوان قدرتمند «جهاد تبیین» و کانون‌های بصیرت‌افزایی برای نسل جوان و نوجوان تبدیل شده‌اند.

امروزه کارشناسان و فعالان مذهبی بر این باورند که کارکرد هیأت‌های مذهبی در کرمانشاه از قالب یک محفل سوگواری صرف فراتر رفته و به یک نهاد جامعه‌ساز با ابعاد وسیع تربیتی، حمایتی و فرهنگی مبدل گشته است. حضور پرشور، آگاهانه و بی‌سابقه جوانان در لوای پرچم‌های سیاه یا حسین (ع)، خط بطلانی بر توطئه‌های اندیشکده‌های غربی کشیده و انسجام اجتماعی بی‌نظیری را در سطح استان به نمایش گذاشته است. فعالیت هیأت‌ها در این سوگواری عظیم، تبلور عینی پیوند میان شور حسینی و شعور عبادی است؛ جایی که توزیع نذورات با نگاهی مستضعف‌نوازی به سمت کمک‌های مؤمنانه و دستگیری از نیازمندان هدایت می‌شود و مجالس خطابه و وعظ، به گره‌گشایی از شبهات فکری، ترویج سبک زندگی اسلامی و تقویت روحیه مقاومت اختصاص می‌یابد. صیانت از این سرمایه عظیم معنوی و مردمی، نیازمند حمایت‌های ساختاری، تسهیل‌گری نهادهای متولی و هدایت هوشمندانه است تا اصالت و متانت عزاداری‌های سنتی خطه کرمانشاه در تلاطم زمانه دستخوش تحریف نگردد. این گزارش در گفت‌وگو با مسئولان تشکل‌های دینی، کارشناسان مذهبی و پیرغلامان حسینی، به واکاوی ابعاد تحولی، برکات اجتماعی و نقش آفرینی هیأت‌های مذهبی استان کرمانشاه در دهه نخست محرم ۱۴۰۵ می‌پردازد.

برپایی بیش از ۱۵۰۰ هیئت مذهبی در کرمانشاه

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت ثبت و فعالیت هیئت‌های مذهبی در استان کرمانشاه اظهار کرد: مجموع هیئت‌های فعال در استان بر اساس داده‌های موجود به حدود ۱۵۰۰ مورد می‌رسد که بخش عمده‌ای از آن مربوط به شهرستان کرمانشاه است.



وی با تشریح دسته‌بندی هیئت‌های مذهبی افزود: هیئت‌ها در سه سطح فعالیت تعریف شده‌اند؛ نخست هیئت‌های هفتگی و مستمر که به طور منظم جلسات برگزار می‌کنند و تعداد آن‌ها در شهرستان کرمانشاه حدود ۸۷ هیئت است.



حجت‌الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: گروه دوم شامل هیئت‌هایی است که به صورت مناسبتی فعالیت دارند و در طول سال برنامه ثابت هفتگی ندارند که تعداد این مجموعه‌ها حدود ۱۷۶ هیئت برآورد می‌شود.





مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: دسته سوم نیز هیئت‌هایی هستند که عمدتاً در ایام محرم فعال می‌شوند و در این بخش حدود ۳۱۳ هیئت در سطح شهرستان کرمانشاه ثبت و شناسایی شده‌اند.



وی در ادامه به هیئت‌های بانوان اشاره کرد و گفت: در حوزه بانوان نیز نزدیک به ۸۸ هیئت فعال در سطح شهرستان کرمانشاه فعالیت دارند که برنامه‌های مذهبی و فرهنگی خود را به صورت منظم برگزار می‌کنند.



حجت‌الاسلام چقامیرزایی همچنین با اشاره به هیئت‌های روستایی تصریح کرد: در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه حدود ۲۳۰ هیئت مذهبی در حال فعالیت هستند که بخش مهمی از پوشش فرهنگی و مذهبی مناطق کم‌برخوردار را بر عهده دارند.



وی در پایان خاطرنشان کرد: جمع‌بندی نهایی مجموعه هیئت‌های فعال استان پس از پالایش و بررسی، حدود ۱۵۰۰ هیئت اعلام شده است. همچنین در کنار این آمار، حدود ۳۰ هیئت دانش‌آموزی و ۵ هیئت دانشجویی نیز در استان فعالیت دارند.

برنامه هیئت های شاخص کرمانشاه

اجتماع نحن منتقمون

دهه اول محرم ساعت 21 میدان آیت الله کاشانی

مجمع حیدریون شهر کرمانشاه

هر شب ساعت 22:30 میدان انقلاب اسلامی

هیئت رزمندگان اسلام کرمانشاه

هرشب ساعت 22 طاقبستان مسجد النبی(ص)

هیئت مکتب الحسین(ع)

هرشب ساعت 22 سهاه برق مسجد آیت الله بروجردی