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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

پس از انتقادات صورت گرفته؛

واکنش کاخ سفید به اظهارات قلعه‌نویی؛ از ابتدا هم برنامه ایران همین بود

واکنش کاخ سفید به اظهارات قلعه‌نویی؛ از ابتدا هم برنامه ایران همین بود

یک مقام مسئول در کاخ سفید در واکنش به اظهارات امیر قلعه‌نویی مدعی شد که از ابتدا برنامه حضور اعضای تیم ملی فوتبال ایران در خاک آمریکا به همین شکل بوده و خللی در آن ایجاد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتقادهای مطرح‌شده از سوی امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مبنی بر اجبار به ترک فوری خاک آمریکا پس از نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، مقام‌های رسمی ایالات متحده مدعی شدند که برنامه سفر تیم از ابتدا به همین شکل طراحی شده بود.

در گزارش رسانه آمریکایی «واشنگتن‌پست» آمده است: ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند در نخستین مسابقه خود در مرحله گروهی، اعلام کرده بود که برخلاف انتظار، اجازه اقامت یک‌روزه برای ریکاوری در هتل را دریافت نکرده و مجبور شده است بلافاصله محل مسابقه را ترک کند و به کمپ تمرینی خود بازگردد.

در همین حال، یک مقام آمریکایی در واکنش به این اعتراضات مدعی شد که «برنامه از ابتدا مشخص بوده» و تیم ملی ایران از پیش می‌دانسته که پس از هر مسابقه باید مطابق برنامه تعیین‌شده، کشور را ترک کند و به محل اقامت خود بازگردد.

پیش‌تر امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، با انتقاد از شرایط سفر و استقرار تیم، اعلام کرده بود که تغییرات ناگهانی در برنامه باعث کاهش زمان ریکاوری بازیکنان شده و این موضوع می‌تواند بر عملکرد تیم تأثیرگذار باشد.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که موضوع نحوه جابه‌جایی و اقامت تیم ملی ایران در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، به یکی از مباحث حاشیه‌ای این رقابت‌ها تبدیل شده و واکنش‌هایی را از سوی طرفین به همراه داشته است.

کد مطلب 6862898

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    نظرات

    • ابرانی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      19 8
      پاسخ
      این همه نوعی از قانون جنگله ، ناراحتی نداره .
    • IR ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      63 12
      پاسخ
      آقای قلعه نوعی هر زمان تیمش نتیجه نگرفته دنبال بهانه است تا کسی و یا عواملی را مقصر جلوه دهد. همیشه این رفتار داشته و خواهد داشت. بجز خودش همه مقصر هستند.
      • Pm IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
        20 19
        باتوجه به اردوی ونبودن بازی تدارکاتی ومشکلات حضورایران درجام جهانی آمریک که حتی اجازه ریکاوری به بازیکنان ایران نمیدهندباحضورمربی متعصب ایرانی شاهدبهترین بازی ازتیم ملی کشورمان بودیم وبه این تیم وبازیکنان مربیان مظلوم ایران افتخارمیکنیم قبلابامربیان خارجی امثال کیروش وبرانکو خوب بازی نمیکردیم
    • ناشناس IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      9 8
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      بعد از جام جهانی هم مشخص هست این تیم بیست سال ضعیف شده وعقب رفت قطعا تو آسیا هم که دیگه حرفی نداریم چه جهانی بجای مربی روز این رو آوردین
    • علی IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      13 9
      پاسخ
      اصلانیازنبود که تیم دراين موقعیت زمان به آمریکا برودوامیدی که ایران درجام جهانی چنددرخششی داشته باشد

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