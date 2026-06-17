به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتقادهای مطرح‌شده از سوی امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران مبنی بر اجبار به ترک فوری خاک آمریکا پس از نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، مقام‌های رسمی ایالات متحده مدعی شدند که برنامه سفر تیم از ابتدا به همین شکل طراحی شده بود.

در گزارش رسانه آمریکایی «واشنگتن‌پست» آمده است: ایران پس از تساوی برابر نیوزیلند در نخستین مسابقه خود در مرحله گروهی، اعلام کرده بود که برخلاف انتظار، اجازه اقامت یک‌روزه برای ریکاوری در هتل را دریافت نکرده و مجبور شده است بلافاصله محل مسابقه را ترک کند و به کمپ تمرینی خود بازگردد.

در همین حال، یک مقام آمریکایی در واکنش به این اعتراضات مدعی شد که «برنامه از ابتدا مشخص بوده» و تیم ملی ایران از پیش می‌دانسته که پس از هر مسابقه باید مطابق برنامه تعیین‌شده، کشور را ترک کند و به محل اقامت خود بازگردد.

پیش‌تر امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران، با انتقاد از شرایط سفر و استقرار تیم، اعلام کرده بود که تغییرات ناگهانی در برنامه باعث کاهش زمان ریکاوری بازیکنان شده و این موضوع می‌تواند بر عملکرد تیم تأثیرگذار باشد.

این گزارش در ادامه می‌افزاید که موضوع نحوه جابه‌جایی و اقامت تیم ملی ایران در جریان جام جهانی ۲۰۲۶، به یکی از مباحث حاشیه‌ای این رقابت‌ها تبدیل شده و واکنش‌هایی را از سوی طرفین به همراه داشته است.