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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

برای اولین بار در ایران؛ ثبت آناناس ۳ کیلوگرمی در چابهار

برای اولین بار در ایران؛ ثبت آناناس ۳ کیلوگرمی در چابهار

چابهار - برای نخستین بار در ایران، رکورد وزن میوه آناناس به وزن ۳ کیلو و ۳۲۰ گرم در پردیس تحقیقاتی چابهار به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای نخستین بار در ایران، رکورد وزن میوه آناناس به وزن ۳ کیلو و ۳۲۰ گرم در پردیس تحقیقاتی چابهار به ثبت رسید.

نتایج تحقیقات مربوط به سازگاری و تولید آناناس در منطقه چابهار نشان داده است که شرایط اقلیمی جنوب سیستان و بلوچستان ظرفیت مناسبی برای تولید این میوه گرمسیری دارد.

این دستاورد زمینه‌ساز گسترش کشت تجاری آناناس، افزایش تنوع محصولات کشاورزی و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای بهره‌برداران و کشاورزان منطقه است.

ثبت این رکورد، گامی موثر در توسعه کشت آناناس در کشور و نشان‌دهنده توانمندی پژوهشگران ایرانی در بومی‌سازی تولید محصولات گرمسیری است.

کشت و تحقیقات آناناس در چابهار از سال‌های گذشته توسط مرکز تحقیقات کشاورزی بلوچستان دنبال شده است.

کد مطلب 6863079

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