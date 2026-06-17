نقشه سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک برای دیدار با ایران لو رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد و در شهر لس آنجلس از ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار می گیرند. دیداری که برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی دارد و کسب سه امتیاز در آن باعث خواهد شد تا روند صعود به مرحله حذفی هموار شود.

رسانه «voetbalprimeur» بلژیک در این رابطه نوشت: در حالی که تیم ملی فوتبال بلژیک خود را برای دیدار حساس برابر ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می‌کند، بحث‌ها درباره رویکرد تاکتیکی رودی گارسیا، سرمربی شیاطین سرخ، همچنان ادامه دارد.

تساوی یک بر یک بلژیک مقابل مصر در نخستین دیدار جام جهانی، انتقادهایی را نسبت به ترکیب و آرایش تاکتیکی این تیم به همراه داشت. برخی منتقدان معتقد بودند استفاده از آمادو اونانا در پست هافبک تدافعی و جایگزینی او با نیکلاس راسکین باعث شده بود بلژیک در جریان بازی به سختی بتواند ریتم مورد نظر خود را پیدا کند.

با این حال نیلس پواسونیه، خبرنگار و رئیس بخش فوتبال رسانه بلژیکی Het Laatste Nieuws که رقابت‌های جام جهانی را از نزدیک دنبال می‌کند، معتقد است گارسیا قصد ندارد برای دیدار مقابل ایران تغییرات اساسی در ساختار تیمش ایجاد کند.

او در این خصوص گفت: از همه نشانه‌ها مشخص است که گارسیا به استفاده از یک هافبک دفاعی خالص در جلوی خط دفاع اعتقاد دارد. این نقش را یا آمادو اونانا ایفا می‌کند یا نیکلاس راسکین؛ بازیکنی که می‌توان او را یکی از پدیده‌های جدید این تیم دانست.

پواسونیه همچنین به بحث حضور هانس فاناکن در ترکیب اصلی اشاره کرد و گفت هواداران این بازیکن نباید انتظار داشته باشند که او جای اونانا را در مثلث خط میانی بگیرد. او در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آیا فاناکن می‌تواند جانشین یوری تیلمانس شود؛ بازیکنی که برابر مصر عملکرد چندان درخشانی نداشت.

این کارشناس فوتبال بلژیک در پاسخ به این احتمال اظهار داشت: اگر تیلمانس از ترکیب اصلی خارج شود، نه تنها جایگاهش در ترکیب را از دست می‌دهد، بلکه بازوبند کاپیتانی را نیز باید واگذار کند.

وی در ادامه تأکید کرد که تیلمانس همچنان از شانس بالایی برای حفظ جایگاه خود در ترکیب اصلی برخوردار است و افزود: نکته جالب این است که درباره تیلمانس همیشه نظرات کاملاً متضادی مطرح می‌شود. یک روز او را آماده برداشتن گام بعدی در دوران حرفه‌ای‌اش می‌دانند و روز دیگر عملکردش زیر ذره‌بین تیم ملی قرار می‌گیرد. نمایش‌های او همواره با فراز و نشیب همراه بوده است.

در شرایطی که بلژیک برای دومین بازی خود در جام جهانی آماده می‌شود، به نظر می‌رسد رودی گارسیا قصد دارد به اصول تاکتیکی خود پایبند بماند و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، تغییر عمده‌ای در ساختار خط میانی تیمش برای دیدار مقابل ایران ایجاد نکند.