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۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۶

پیش‌بینی افزایش دمای تا ۴۰ درجه برای همدان

پیش‌بینی افزایش دمای تا ۴۰ درجه برای همدان

همدان- کارشناس هواشناسی همدان از آسمانی صاف تا کمی ابری در پنج روز آینده خبر داد و گفت: دما در برخی نقاط استان تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت.

محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین گزارش وضعیت جوی استان برای پنج روز آینده، آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعد از ظهر، وزش موقت باد خواهیم داشت.

باقری شکیب با اشاره به روند افزایش دما اظهار کرد: دمای هوا تا پایان هفته نسبتاً گرم خواهد بود و انتظار می‌رود در برخی نقاط استان، دما تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

کارشناس هواشناسی استان همدان به دمای ثبت‌شده در روز گذشته اشاره کرد و گفت: بیشینه دمای ثبت‌شده در استان مربوط به شهرستان فامنین با ۳۸ درجه سانتی‌گراد بود.

وی ادامه داد: صبح امروز کمینه دما با ۱۱ درجه سانتی‌گراد از شهرستان بهار گزارش شده و دمای هوای شهر همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۱۵ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

باقری شکیب اضافه کرد: این پیش‌بینی حاکی از گرم‌تر شدن هوا در روزهای پیش رو و ضرورت توجه به نکات ایمنی در زمان اوج گرما دارد.

کد مطلب 6863295

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